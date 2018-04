Maravilhas da região

Para os que buscam diversão sem gastos, uma ótima opção é o Parque Ecoturístico das Águas Claras, com uma área de 22.506 metros quadrados, o espaço tem 43 quiosques com churrasqueira, pia, bancos e balcão, que abriga até 12 pessoas. A infraestrutura do local tem ainda prainha, quadra de areia, área de eventos, sanitários e duchas estilizadas, além de área de camping. O parque fica aberto de terça-feira a domingo, das 8h às 22h e a entrada é gratuita.

Trilha suspensa

Plataforma fica a 1,5 m do chão

A trilha suspensa foi construída em meio a vegetação do Parque, é toda feita com madeira tratada, tem 331 metros lineares e está suspensa a 1,5 metro de altura do terreno.

Área de camping

Ao lado do Parque Ecoturístico está a área de Camping. O espaço comporta a instalação de 33 barracas e tem 48 pontos de energia. É uma boa alternativa para quem procura acomodação perto da natureza.

Endereço: Loteamento Pousada da Paz – Vicinal Alcides A. Pereira – Telefone 17-36311752.

Horário de funcionamento: Terça a Domingo, das 8h às 22h.