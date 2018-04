Presidente da Riachuelo dará palestra a comerciantes

Encontro será promovido no dia 22 de abril; Flávio Rocha visita a cidade para falar sobre diversos assuntos relacionados à gestão e estratégias

Os empresários de Votuporanga e região, além de convidados, terão no dia 22 de abril a oportunidade de compartilhar conhecimento e conhecer a história do empresário Flávio Rocha, presidente da rede de lojas Riachuelo.

O encontro, que terá como tema “O livre comércio e a burocracia estatal” será promovido pela ACV – Associação Comercial de Votuporanga, a partir das 9 horas, no Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo”.

Durante a manhã, o público conversará com o executivo sobre diversos assuntos relacionados a gestão e estratégias.

“Essas oportunidades são ricas em crescimento para os nossos associados, que encontram ideias que podem facilmente serem empregadas em seu dia a dia. Foi como vimos no Fórum Empresarial de Gestão, grandes ideias podem ser seguidas por pequenos negócios e que geram resultados impressionantes”, pontuou o empresário e advogado Celso Penha Vasconcelos, presidente da ACV.

Para participar do encontro, os interessados deverão doar caixas de leite, que serão destinadas para entidades assistenciais de Votuporanga. A inscrição pode ser feita pelo telefone (17) 3426-4044.

Flávio Rocha

Flávio Gurgel Rocha é acionista e principal executivo do Grupo Guararapes, que inclui as Lojas Riachuelo, financeira Midway, o Midway Shopping Center e a Transportadora Casa verde. É o maior conglomerado de moda do Brasil e um dos quinze maiores empregadores do país com 40.000 mil colaboradores diretos.

Começou a trabalhar desde muito cedo na empresa da família. No início dos anos 1980, fundou a sua primeira empresa, a Jeans Pool. À época fez uma grande aposta de patrocínio: Ayrton Senna que se tornou campeão da F-3.

Foi Deputado Federal por duas legislaturas e membro da Assembleia Nacional Constituinte. Autor da emenda constitucional do Imposto Único. Fundou e presidiu o IDV (Instituto de Desenvolvimento do Varejo) e, atualmente, é conselheiro da instituição. Ele já foi eleito melhor CEO do Varejo pela Forbes Brasil, Empreendedor do Ano pela revista Dinheiro e um os 100 mais Influentes do País (Forbes e Época). Igualmente faz parte da lista dos 500 mais influentes da industria da Moda mundial da publicação BoF (Business of Fashion). O empresário também participa de conselhos Da FIESP, IEDI e de diversos órgãos setoriais para desenvolvimento do varejo e da indústria..

À frente das Lojas Riachuelo, elevou a bandeira da democratização da moda e criou o “fast-fashion” nacional. Com isso, fechou parcerias com grifes brasileiras e internacionais, como Versace, Karl Lagerfeld e Osklen. Como um dos 500 InFluencers do LinkedIn ao redor do mundo, compartilha neste espaço artigos sobre moda, empreendedorismo, gestão, carreira, políticas públicas e economia.