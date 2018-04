Projeto Maritaca – Alunos de escola municipal participam de plantio de 250 árvores

Iniciativa reuniu cerca de 40 estudantes do CEM “Prof. Benedito Israel Duarte”, na região norte do município

Na manhã da última quinta-feira, cerca de 40 alunos do Centro de Educação Municipal (CEM) “Prof. Benedito Israel Duarte” realizaram o plantio de 250 mudas de espécies arbóreas, numa área próxima à escola, localizada no Residencial Vereador José Nunes Pereira, na região norte de Votuporanga.

A ação reuniu estudantes matriculados em tempo integral, dos 4º e 5º anos do ensino fundamental, e faz parte do Projeto Maritaca de Educação Ambiental. A iniciativa é realizada pela Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria da Municipal da Educação, com o apoio da Saev Ambiental e coordenação do educador ambiental Abílio Calille Junior.

De acordo com Abílio, “a construtora Paez de Lima, que é responsável por um reflorestamento particular no local, se sensibilizou com o trabalho desenvolvido pelo Projeto Maritaca e propôs à empresa Jardinagem e Manutenção que convidasse os alunos para participar do plantio das mudas, promovendo um trabalho social conjunto”.

Ainda segundo o educador ambiental, “essa é mais uma parceria com a equipe da Jardinagem e Manutenção, que sempre procurar integrar as crianças do Maritaca às suas ações de reflorestamento, auxiliando o projeto no estímulo ao amor e ao carinho pela natureza”. A previsão é de que área onde foi realizado o plantio receba mais 300 mudas na próxima semana, totalizando 550 novas árvores em nossa cidade”.

O plantio foi acompanhado pela Saev Ambiental, representada no ato pelo servidor José Donizete Delduque.

Pomar Escolar

Neste ano, além do plantio de quinta-feira, o Projeto Maritaca também viabilizou a criação do primeiro Pomar Escolar do município. Ao todo, foram plantadas 15 mudas de árvores frutíferas no CEMEI “Dr. Abílio Calile”, no Parque Residencial do Lago.

“A ideia é de que, no futuro, os alunos possam usufruir das frutas colhidas no pomar, tornando essa iniciativa um modelo tanto para outras escolas quanto para outros municípios da região”, afirmou o coordenador do projeto, Abílio Calille Junior

Projeto Maritaca

Criado no ano de 2003, o Projeto Maritaca é desenvolvido em toda a rede municipal de ensino e aborda questões ligadas à preservação do meio ambiente junto aos alunos dos ensinos infantil e fundamental. Ao longo de mais de 14 anos, a iniciativa já contribuiu com o plantio de cerca de 37 mil árvores na área urbana de Votuporanga.

Só em 2017, o projeto plantou cerca de 700 novas mudas na cidade. Dentre as quais, 275 na Área de Proteção Permanente (APP) do Córrego Boa Vista; 100 no Horto Florestal, em parceria com o projeto TEM Mais Verde; 90 no Parque Boa Vista I; 140 no Parque Boa Vista II; 40 no distrito de Simonsen; 15 no CEM “Profª Neyde Tonanni Marão”; 13 no CEM “Profª Irma Pansani Marin”; e 10 no CEMEI “Profº Floriano Marzochi.

Além do plantio de mudas, a iniciativa conta ainda com outros três de eixos de atuação, sendo um deles o projeto “De Olho no Óleo”, realizado com o apoio da Saev Ambiental e voltado para a conscientização da comunidade escolar a respeito dos danos que o descarte inadequado do óleo de cozinha pode causar ao meio ambiente.

Os alunos são estimulados pelos professores a contribuir com o recolhimento adequado do óleo de cozinha usado, que, após ser coletado pelos estudantes, é vendido a uma empresa sediada no município de Agudos (SP), que dá ao material uma destinação ambientalmente correta, possibilitando a fabricação de novos produtos.

O dinheiro da venda é encaminhado à Associação de Pais e Mestres (APM) e revertido em benefício dos alunos participantes da iniciativa, que são premiados, a fim de estimular sua contribuição com a preservação ambiental.