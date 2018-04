Votuporanguense fica no 0 x 0

Equipe do Sub 15 teve quatro bolas na trave e mais posses de bola durante a partida

Luciana Tambuque

O primeiro jogo realizado na manhã de ontem, na Arena Plinio Marin, com a equipe do Sub 15 que enfrentou o Barretos Esporte Clube, terminou em 0 x 0, com quatro bolas na trave. Os meninos da Votuporanguense tiveram mais posse de bola que o adversário e mais controle do jogo, porém, as quatro tentativas de gols foram todas na trave.

De acordo com o atacante Fábio, o resultado deveria ter sido melhor para o CAV, tendo em vista a maior posse de bola no decorrer da partida e mais chances de fazer gols. “Apesar de tudo, fizemos uma boa partida. A ansiedade atrapalhou um pouco a mim e aos meus colegas no começo. Mas no decorrer do jogo, fui me acostumando e fui pra cima dos caras”, comenta o jogador.