Governo oferece chance de adiantar licenciamento

Dirigir sem o documento pode gerar multas e pontos na carteira de habilitação

Desde 3 de janeiro está disponível o licenciamento de veículos antecipado no estado de São Paulo. Até esse fim de março, os paulistas podem quitar o valor, independentemente do final da placa. O calendário oficial obrigatório começa em abril, e os donos de veículos automotores devem ficar em alerta para saber qual é a data limite para regularizar a situação. O licenciamento com placa final 2 já é em abril.

De acordo com o Detran SP, a inadimplência pode gerar a remoção do bem ao pátio, além de multa e pontos na habilitação. Antes de fazer o licenciamento anual, no entanto, o motorista deve pagar o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Quem optar pelo parcelamento do tributo poderá fazer o licenciamento ao pagar a última parcela.

Carros de entidades ou órgãos oficiais e veículo de aluguel, espécie carga, não podem realizar o licenciamento antecipado, porque exige-se a apresentação de documentos na unidade de trânsito. Outra restrição é para os veículos movidos a gás natural, que precisam fazer a inspeção anual de segurança veicular antes de pagar o licenciamento. Para que você possa fazer o licenciamento, é necessário quitar débitos de IPVA, seguro obrigatório (DPVAT) e possíveis multas. O carro também não pode ter restrições judiciais ou administrativas, como bloqueio por comunicação de venda, registro de furto ou roubo, entre outras.

O serviço de licenciamento antecipado está disponível apenas de forma eletrônica, via sistema bancário. Você precisa pagar a taxa de R$ 87,38 mais R$ 11 do custo de envio pelos Correios, por meio do número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam), nos caixas da rede bancária credenciada, terminais eletrônicos ou internet banking. As instituições bancárias que aceitam o pagamento são Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Citibank, HSBC, Itaú, Mercantil do Brasil, Safra e Santander, além das casas lotéricas.

O licenciamento é enviado em até 20 dias úteis e a entrega do documento é feita pelos correios, no endereço em que o veículo está registrado. São três tentativas – se em nenhuma das oportunidades você receber o documento, ele é encaminhado ao Detran SP, onde deve ser retirado. Para mais informações, acesse o site do Detran SP ou utilize o atendimento por telefone 3322-3333 (para municípios com DDD 11) ou pelo 0300-101-3333 (demais localidades).