No próximo dia 13 de abril, das 9h às 12h, a FAPESP e a Desenvolve SP realizarão, em São José do Rio Preto, o Diálogo sobre Apoio à Pesquisa para Inovação na Pequena Empresa. O evento é organizado em conjunto com a Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informação da ALESP e a Frente Parlamentar do Empreendedorismo e Combate à Guerra Fiscal – FREPEM, com apoio de organizações parceiras e será uma oportunidade para que as empresas interessadas em apresentar projetos ao Programa FAPESP Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas (PIPE) esclareçam dúvidas antes do encerramento do prazo do 2º Ciclo de Análise de Propostas do Programa para 2018, dia 2 de maio de 2018.

O PIPE apoia, sem contrapartida, a execução de pesquisa científica e/ou tecnológica em pequenas empresas, com até 250 empregados, sediadas no Estado de São Paulo. Os projetos deverão ser desenvolvidos por pesquisadores com vínculo empregatício com a empresa ou a elas associados para sua realização.

As propostas podem ser desenvolvidas em duas etapas. A Fase 1, de demonstração da viabilidade tecnológica do produto ou processo, tem duração máxima de 9 meses e recursos de até R$ 200 mil. A Fase 2, de desenvolvimento do produto ou processo inovador, tem duração máxima de 24 meses e recursos de até R$ 1 milhão.

Como presidente da Frente Parlamentar do Empreendedorismo, deputado Itamar Borges, empenhado na organização deste seminário ressalta: “Este é um passo importante para a interiorização do desenvolvimento científico e tecnológico no Estado de São Paulo. Os pequenos empresários que estão próximos das grandes universidades já conhecem o caminho para buscar recursos, mas o desafio é levar essa oportunidade a todos os empreendedores paulistas. Juntamente com a FAPESP, CIESP, FIESP, SESCONSP, CCTI/ALESP faremos eventos para divulgar esses programas em diversas regiões do Estado”, afirmou o deputado.