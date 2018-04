Bastidores – Por A. C. Camargo

Arrastão da Solidariedade (Foto Reprodução)

Conversei segunda feira logo cedo com o diretor do Sindicato dos Trabalhadores na Agricultura de Votuporanga, Orlando Birrer, que foi presidente da FETAESP – Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de São Paulo. E ele me fez uma colocação muito interessante sobre a prisão de Lula. “Sem ele no cenário político, quem pode ser apontado como liderança de projeção nacional neste momento?”, indagou. A pergunta é inteligente e a resposta de certa forma fácil se ser respondida: ninguém.

Absoluto

De fato Lula é no momento o político que mais se projeta no país. Pode-se amá-lo ou mesmo odiá-lo, mas não dá para negar que ninguém se aproxima dele nesse embate comparativo. A verificação é simples, bastando olhar para o extenso rol de pré-candidatos a presidente da República. Não há ninguém que tem o poder de arrebatar multidões.

Comparação

Para isso não é nem necessário citar duas figurinhas fáceis do álbum dos que concorrem a cada quatro anos ao cargo sistematicamente, como José Maria Eymael e Levy Fidelix. Suas votações ao final beiram o ridículo, mas eles não desistem. São os campeões da persistência, isto sim.

Outros

Entre os mais bem cotados nas pesquisas, Marina Silva só dá as caras em períodos pré-eleitorais, como agora. Sua liderança é tão tenra, que ela não conseguiu sequer montar um partido político forte. A Rede atuou sempre como satélite do PT e seguiu muito mais ao comando de Lula do que propriamente de Marina. Tende ao esvaziamento.

Fala muito

Ciro Gomes vai bem até um determinado momento, mas quando começa a soltar a voz, começa também a perder apoios e votos. Lembrando o recado de Tite para Felipão, “fala muito, fala muito”. Geraldo Alckmin, pelo seu jeito de ser, não empolga as multidões. Vai ter que se esforçar demais para aparecer como alternativa de centro. Postado à direita Jair Bolsonaro ocupa a segunda posição e sem Lula no tabuleiro, sua presença no segundo turno oferece-se como certa.

Novatos e Veteranos

Há ainda nomes como os de Álvaro Dias, Henrique Meireles, Rodrigo Maia, Cristovam Buarque, Fernando Collor, Flávio Rocha, Guilherme Boulos, João Amoedo e Manuela D’Ávila, que correm por fora e com chances reduzidíssimas de entrar diretamente no páreo. Ah, não nos esqueçamos do presidente Michel Temer, que estaria disposto mesmo a disputar a reeleição.

Coisa & Tal

Esta é para quem acha que não existem notícias boas. A Petrobras anunciou corte de 4,4% no preço do gás de cozinha vendido em botijões de 13 quilos nas refinarias. É o primeiro ajuste sob a nova política de preços para o produto, anunciada em janeiro, após uma sequência de altas no segundo semestre de 2017. Só resta saber se esse desconto vai chegar ao consumidor.

Entre aspas

Mônica de Carvalho sobre o sucesso do Mutirão da Solidariedade:

