Câmara debate tempo de espera na fila dos bancos

Um assunto polêmico e de interesse público será debatido pelos vereadores na tarde desta quarta-feira, no plenarinho da Câmara Municipal de Votuporanga. O tempo de espera para o atendimento bancário nas agências de Votuporanga.

O assunto vem à tona novamente, desta vez, levantado pelo vereador Rodrigo Beleza (SD) que recebeu diversas reclamações de usuários pela demora no atendimento bancário.

Para debater o assunto, o vereador Rodrigo convidou todos os setores e entidades ligadas ao tema, como a Prefeitura, através do setor de fiscalização, Sindicato dos Bancários, Procon e usuários.

O vereador quer saber se os bancos estão respeitando a lei municipal que estabelece o tempo máximo de espera para atendimento. E ainda os números de multas aplicadas nas agências bancárias, de visitas e fiscalizações feitas pelo setor competente da Prefeitura nos últimos anos e no atual exercício.

“Sabemos que os funcionários dos bancos estão cada vez mais sobrecarregados com a diminuição do quadro e a informatização do setor. E com isso, os mais prejudicados são os usuários que necessitam do atendimento bancário”, disse o vereador Rodrigo

Na ocasião, participarão os Vereadores desta Casa de Leis, Chefe do Setor de Fiscalização da Prefeitura Municipal de Votuporanga, Diretora do PROCON, Secretario de Administração Municipal, Representante do Sindicado dos Bancários.

Para o vereador Rodrigo, com a informatização e demissão de funcionários as agências bancárias estão diminuindo cada vez mais o número de atendentes, substituindo-os por terminais eletrônicos que, muitas vezes apresentam problemas técnicos. “Sendo assim, sabemos que os funcionários dos bancos estão cada vez mais sobrecarregados em suas cargas de trabalho com a diminuição do quadro e a informatização do setor. E com isso, muitas vezes os mais prejudicados são os usuários que necessitam do atendimento bancário e assim, o tempo de espera nas filas extrapola o limite permitido pela lei municipal”, justificou Rodrigo Beleza.