Ciclismo Votuporanguense estreia com ouro em Prudente

Mantendo o foco nas disputas dos Jogos Regionais, a equipe de ciclismo da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer/Unifev participou da segunda etapa da Copa ABD Vitamax de Mountain Bike, realizada no último domingo (8/4), em Presidente Prudente.

Recém-chegada ao time votuporanguense, a atleta Juliana Teodoro Morseli Pereira mostrou todo seu potencial e, numa corrida perfeita, conquistou o título da categoria Esporte Sub-45, após percorrer os 36 quilômetros da prova em ritmo intenso.

Entre as medalhistas, Viviane Teiko Hara conquistou o bronze na categoria Elite-PRO, com percurso de 46 quilômetros.

No masculino, Liniker Padoan Godoy Vilches cruzou em quinto lugar e Marcos Albieri Maior ficou com a 14ª colocação, ambos na categoria Elite-PRO. O atleta Pablo DArc Soares do Carmo também assegurou um 5º lugar, porém na categoria PRO Sub-35.

Todos os ciclistas da equipe da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer/Unifev mantêm uma rotina de treinamento intensivo, com o intuito de atingir a melhor forma física e técnica, além de manter a hegemonia nos Jogos Regionais do Interior, cuja edição 2018 será realizada em Votuporanga, no mês de julho.