Circuito Cultural Paulista traz peça infantil 

Neste domingo (15/4), Coletivo Verum de Teatro apresenta a peça “O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá”, às 17h, no Centro de Convenções

Dando sequência à programação do primeiro bimestre de atividades do Circuito Cultural Paulista em Votuporanga, o Coletivo Verum de Teatro traz ao palco do Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” o espetáculo infantil “O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá”, baseado na obra do escritor baiano Jorge Amado.

A apresentação acontece no domingo (15/4), às 17h, com entrada gratuita e distribuição de ingressos na bilheteria do local, com uma hora de antecedência ao início da sessão.

A peça é mais uma atração trazida ao município pela edição de 2018 do Circuito, realizado pela Secretaria de Estado da Cultura, em parceria com a Secretaria da Cultura e Turismo da Prefeitura, e com execução da Associação Paulista dos Amigos da Arte (APAA).

Sobre o espetáculo

Pontuada pelas estações do ano, a narrativa da peça se passa em um parque, onde vivem diversos animais. Entre eles, o Gato Malhado, cujo temperamento ranzinza e a fama de encrenqueiro espantavam todos os outros bichos.

Certo dia, porém, após despertar de seu sono de primavera, o Gato acorda de bom-humor, sem entender por que seus companheiros o temiam.

Curiosa e atrevida, a Andorinha Sinhá decide enfrentá-lo e compreendê-lo melhor. A partir daí, surge uma forte amizade entre os dois, que se aprofunda com o tempo, transformando-se num amor impossível.

A história foi colhida por Jorge Amado, a partir de uma trova do poeta Estêvão da Escuna, que costumava recitá-la no Mercado das Sete Portas, em Salvador.

Em 1948, o escritor transcreveu a narrativa, acrescentando ao enredo o tom fabular dos contos infanto-juvenis.

Oferecido como presente ao seu filho João Jorge, o texto de Amado foi reencontrado em 1976 e encaminhado ao artista plástico Carybé, responsável por ilustrar o manuscrito, que, naquele mesmo ano, acabou publicado como livro e, posteriormente, adaptado para teatro e balé.

SERVIÇO

Circuito Cultural Paulista | Espetáculo infantil “O Gato Malhado e a Andorinha Sinhá”, com Coletivo Verum de Teatro

Data: domingo (15/4)

Horário: 17h

Local: Centro de Convenções “Jornalista Nelson Camargo” (Av. dos Bancários, nº 3299 – Jardim Alvorada)

Classificação: Livre | Evento gratuito

Distribuição de ingressos: uma hora antes do início do espetáculo, na bilheteria do local