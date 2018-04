Clipe de Despacito é hackeado e desaparece do YouTube

Hackers invadiram clipes da conta do Vevo de vários artistas

Por Gabriela Zocchi

Luis Fonsi deve ter levado um baita susto na madrugada desta terça-feira (10/4). É que o clipe de Despacito dele com Daddy Yankee foi hackeado e desapareceu do seu canal no YouTube! Este era o vídeo mais assistido da plataforma de vídeos e tinha mais de 5 bilhões de visualizações.

De acordo com a BBC, ele não foi o único que sofreu com o ataque. Mais de uma dúzia de artistas, incluindo Taylor Swift, Selena Gomez, Drake e Shakira também foram afetados. Todos os clipes teriam sido postados pela Vevo.

Os hackers responsáveis pelo ataque se autodenominam Prosox e Kuroi’sh e escreveram a mensagem “Palestina livre” na descrição dos vídeos. Em alguns casos, o conteúdo original do vídeo se manteve inalterado, com mudanças apenas nos nomes e nas descrições deles. O de Despacito, quando buscado no Google, exibia uma imagem da série La Casa de Papel, mostrando os personagens armados e com as máscaras de Dali.

No Twitter, uma conta que aparentemente pertence aos hackers explicou que “foi apenas por diversão”.

Os vídeos, por sorte, já foram recuperados e está tudo bem. Ufa!