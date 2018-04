Concurso:- Mais de 380 candidatos são convocados para Teste de Aptidão Física

Todos deverão comparecer no Ginásio Mário Covas, no dia 6 maio, munidos de documentos e Atestado Médico conforme modelo disponível em edital

A Prefeitura de Votuporanga divulgou na última segunda-feira (9/4), em edição extra do Diário Oficial Eletrônico, o edital de convocação de 385 candidatos para realização do Teste de Aptidão Física do concurso público 03/2017. Esta etapa do processo é de caráter eliminatório e ocorrerá no dia 6 de maio, no Ginásio de Esportes “Mário Covas”, em dois turnos, manhã e tarde, sendo o período da manhã voltado para candidatos do sexo masculino, e à tarde para as candidatas mulheres.

Passarão pelo Teste de Aptidão Física os candidatos classificados dos cargos de Serviços Gerais (masculino e feminino), Vigilância Patrimonial, Serviços Funerários, – Alvenaria e Construção, Borracharia, Agente Comunitário de Saúde e Fiscalização de Trânsito.

Atestado médico

Para a realização do Teste de Aptidão Física, o candidato deverá apresentar-se com 30 minutos de antecedência do horário previsto conforme determina o edital. Todos devem apresentar documento de identidade e a via original de atestado médico que comprove que o candidato está apto para realizar a prova de aptidão física do concurso.

Portanto, sem esses documentos, o candidato estará automaticamente eliminado do concurso. Vale ressaltar que o atestado médico pode ser expedido por órgão de saúde, público ou privado, em período não superior a 30 dias da data da aplicação desta prova. O documento deverá seguir modelo disponível em edital, no qual deverá constar data, assinatura e carimbo do CRM do profissional responsável.

Edital

Para acessar esse e outros editais do concurso público 03/2017, os candidatos devem entrar na página da Prefeitura (www.votuporanga.sp.gov.br), no item Cidadão/Concursos. Outra forma de pesquisar é pelo site da empresa organizadora do certame, Cetro Concursos (www.cetroconcursos.org.br).

As próximas etapas do concurso serão as provas práticas e avaliações psicológicas, que variam de acordo com os cargos pretendidos. Todas as informações também estão disponíveis no edital de abertura do concurso que pode ser conferido nos sites citados acima.

Concorrência

Mais de 4.600 candidatos realizaram as provas objetivas do concurso 03/2017 no dia 17 de dezembro do ano passado, concorrendo a uma das 73 vagas disponíveis em 35 áreas da Administração. Os salários variam de R$1.178,55 (Serviços Gerais) a R$ 6.713,34 (Odontologia PSF).

Este é o terceiro concurso público aberto na gestão do prefeito João Dado, além do processo seletivo voltado para área da educação, cujas provas foram realizadas em maio.

Os cargos mais concorridos neste concurso público são os de Educador Social, com 964 candidatos para 5 vagas; Serviços Gerais feminino, com 511 inscritas para 5 vagas; Fiscalização de Trânsito, com 429 interessados para 2 vagas; Cuidador Social, com 269 para 5 vagas; entre outros. Por outro lado, os cargos com menor número de interessados são os de Manutenção Hidráulica, com uma pessoa inscrita; borracharia e carpintaria com três candidatos cada; e jardinagem com cinco interessados.