Encontro de Noivas será dia 15 de abril

Trata-se de uma rodada de negócios que colocará noivos e noivas frente a frente com profissionais que oferecem produtos e serviços

Promover o contato entre noivas e fornecedores de festas de casamento é o objetivo do Encontro de Noivas “Sim, eu aceito” que será realizado em Votuporanga neste domingo, dia 15 de abril, a partir das 17 horas. A entrada é gratuita e não é necessária a prévia inscrição, no entanto, o público alvo do evento são os noivos que já estão trabalhando para preparar a cerimônia.

Todo evento será montado na Krik Eventos num formato diferenciado e inédito na região. “A ideia é criar uma Rodada de Negócios, em que as noivas poderão conversar separadamente com cada empresário de acordo com o produto ou serviço que ela deseja contratar. Na mesma hora, eles poderão falar sobre orçamentos, datas, entre outros. A ideia é facilitar a organização da cerimônia que merece ser como os noivos sonham”, destaca o organizador do evento, Daniel Robelo.

Cerca de 40 empresas diferentes de Votuporanga confirmaram a presença no Encontro. “Não teremos estandes, mas sim espaços práticos de atendimento direto ao cliente. A ideia é já fecharmos contratos no mesmo dia e agilizar para ambas as partes”, observa o empresário Robelo, que atua na área de preparação de Buffet e Decoração e convidou os amigos do segmento para participarem da 1ª edição desta Rodada de Negócios.

As noivas encontrarão fornecedores de todos os segmentos necessários para uma grande festa: buffet, aluguel de salão, alta costura, decoração, beleza, foto, vídeo, bar, música, DJ, cerimonialistas, doces finos, iluminação, joalheria, locação de equipamentos, entretenimento, serviços de recepção, entre outros.

A Krik Eventos fica às margens da rodovia Euclides da Cunha. Acesse mais informações na página facebook.com/EncontroDeNoivas