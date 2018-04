Equipe do Samu e Bombeiros é homenageada

Voto de congratulação é referente ao Projeto “Samu nas Escolas”

O vereador Gilberto Oliveira, o Giba, prestou uma homenagem para a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), ao Corpo de Bombeiros e à Secretária de Saúde, Márcia Riva, pelo Projeto Samu nas Escolas, que trata de primeiros socorros. “Eu acho muito importante este Projeto que tem como objetivo a prevenção da saúde. Através destes projetos, conseguimos a economia nos cofres públicos, prevenindo a nossa saúde”, ressaltou. Segundo o vereador, a colaboração é imensa para a educação das crianças votuporanguenses.

Com o objetivo de formar uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação e realizar capacitações de alunos da rede municipal de ensino sobre noções de “Primeiros Socorros e Suporte Básico de Vida”, bem como visando conscientizar a população sobre a importância do serviço de saúde foi criado o Projeto denominado SAMU nas Escolas do município de Votuporanga.

“O referido projeto, sem dúvida nenhuma, é extremamente louvável e merece ser congratulado por esta Casa Legislativa, já que há promoção das políticas públicas de saúde, através do espaço escolar, que é local perfeito para ter os ensinamentos que são passados aos alunos da rede municipal”, justificou o vereador.

Nesse contexto, foram exaltados todos os profissionais envolvidos na idealização e realização desse projeto, sendo eles Enfermeiros, Técnicos em Enfermagem, Médicos, Bombeiros e a Secretária Municipal de Saúde.

Foram congratulados:

Enfermeiros: George de Moraes e Yunis, Arthur A. Carvalho Garcia, Elvis Adriano N. Rodrigues, Vinicius Luiz Almeida e Luno Fernando Nascimento de Oliveira;

Técnicos em Enfermagem: Alex Lopes Silva, Mauro Antonio Faria, Felipe Alcala, Udinei Cabos, Alcino Bueno Pires, Renato da Silva Leandro, José Carlos Leonel Borges, Alexandre R. Tresso, Fernando Alcala da Silva Pereira, Adriano Gonçalves e Danilo;

Médicos: Dr. Chaudes F. Júnior, Dr. Matheus Braga, Dr. Rafael Riola, Dr. Murilo Riva e Dr. Otávio;

Integrantes do Corpo de Bombeiros: Squive, Cardenas, Vicente, Viscard, Favaro, Biork, Kitamura, Júnior Eduardo, Da Silva e Bofato;

Secretaria Municipal de Saúde: Márcia Reina.

