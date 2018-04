Filha agride a mãe com golpes de capacete

Agressão – Ao ser levada ao plantão policial, a agressora fugiu por duas quadras e quando recapturada, chutou e quebrou os vidros traseiros da viatura da PM

Luciana Tambuque

Policiais militares foram atender a uma ocorrência de agressão familiar, porém, desta vez um pouco incomum já que a denúncia feita ao Copom era de que uma filha havia agredido a mãe. Na mesma hora, os policiais se deslocaram até o local da ocorrência e chegando ao local dos fatos, em contato com a vítima, M.A.P., a mesma alegou que havia sido agredida por sua filha, que utilizou-se de um capacete e desferiu diversos golpes pelo seu corpo, causando-lhe ferimentos. Depois a agressora pegou o mesmo capacete e desferiu golpes contra o veículo do vizinho, causando muitos danos. Em contato com a indiciada (filha), ela confessou aos policiais militares que havia agredido sua genitora e que a mesma deveria morrer. Baseado nestes fatos, foi dada a voz de prisão em flagrante para a agressora. De acordo com o boletim de ocorrência, ao chegarem ao plantão, a mesma empreendeu fuga sendo necessário deslocar uma viatura policial para recaptura-la acerca de duas quadras. Ainda durante o retorno ao plantão, ela chutou e quebrou o vidro traseiro do compartimento de presos, onde restou-lhe cortes em seus dois tornozelos. A autoridade policial plantonista tomou ciência dos fatos e ratificou a prisão em flagrante, inclusive do dano ao patrimônio público. Em seguida, foi arbitrada fiança criminal no valor de R$2.000,00 sendo que a cautela não foi apresentada, razão pela qual a indiciada foi apresentada a Audiência de Custódia, onde permaneceu à disposição da Justiça.