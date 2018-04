Floriano Pesaro se despede do cargo de Secretário de Estado De Desenvolvimento Social

O motivo é a sua candidatura à reeleição a deputado federal. Em recente visita a Votuporanga a sua assessoria repassou ao Diário de Votuporanga o seu discurso de despedida, do qual iremos transcrever em seu tópicos mais importantes.

Discurso de Despedida de Floriano Pesaro

Amigos e amigas,

Estive aqui, diante de vocês, há pouco mais de três anos, quando assumi a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, em uma missão que me foi confiada pelo governador Geraldo Alckmin, reafirmando meu compromisso de trabalhar para a consolidação das políticas públicas e pelo fortalecimento da política da assistência social do Estado de São Paulo.

Na época, ponderei a respeito de meu cargo de deputado federal, mas entendi que um chamado desses era irrecusável, pela perspectiva de trabalhar junto a um dos homens mais capazes deste país e porque, na minha caminhada política, adquiri um conhecimento da área social que poderia ser extremamente útil na Secretaria.

Em nossas ações, tivemos o apoio irrestrito dos conselhos vinculados à SEDS – o Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONDECA), o Conselho Estadual do Idoso (CEI) e o Conselho de Assistência Social (Conseas), com os quais mantivemos canais permanentes de diálogo.

Condeca e CEI, foram objeto de uma parceria, obstinação e determinação que deram certo. Arrecadamos recursos que vão para os projetos. Aqui, só podemos esperar e convencer todos que este ciclo continue rendendo os mesmos sucessos que conseguimos.

Durante nosso percurso, produzimos o Plano Estadual de Assistência Social (PEAS), fruto do nosso esforço em alcançar a transparência por meio do debate democrático.

O Programa Recomeço, o melhor programa para dependência química do Brasil, que inclui tratamento e reinserção social do dependente e acolhimento para a família, com averiguação do rompimento de vínculos, merece ser estendido ao País inteiro. Nossa grande conquista foi ter trazido as comunidades terapêuticas para o campo da Assistência.

Fizemos inúmeras e excelentes jogadas, mas nosso grande gol é o PL 194/2017, que tramitou na Assembleia, e aguarda sanção do governador. A Lei do SUAS nos possibilitará avançar ainda mais, já que desburocratiza a prestação de contas, permitindo repasses automáticos como faz a União, que são nossos “objetos de desejo”.

A Edesp firmou-se como centro de formação e, em parceria com as Diretorias Regionais de Assistência e Desenvolvimento Social (DRADS) e as Coordenadorias, garantiu, nos últimos três anos, ações de Educação Permanente e continuada com a realização de mais de 70 mil atendimentos a atores sociais, em mais de 1000 (mil) ações formativas nos formatos presencial, semipresencial e à distância, totalizando 12.834 horas/aula, atendendo às demandas do público da Assistência.

Nossa trajetória é difícil, tão difícil, que até mesmo Drummond (No meio do caminho tinha uma Pedra) ficaria surpreso. Em nosso caso, da Assistência Social, são muitas pedras.

À minha equipe – DRADS, CAS, COSAN, COED, EDESP, CGE, CDS – a toda a secretaria de desenvolvimento Social, peço que não desistam. Sejam resilientes.

Como deputado, estarei em Brasília para continuar lutando. Temos 5% do orçamento para assistência. Entretanto, temos uma emenda nova, sem vícios do passado, na tentativa de vincular 6% do orçamento para o Fundo Nacional de Assistência Social até o final de 2019

Muito mais segurança e, de fato, com a esperança que o SUAS tenha a mesma musculatura que seu irmão mais velho, o SUS! Sem dinheiro, não existe Sistema Único.

Sinto desde já a falta de poder trabalhar exclusivamente nesta área tão essencial para nosso Estado e país, mas assumo o compromisso aqui de lutar, em outro cenário, para que o Desenvolvimento Social seja abordado com o peso de uma questão chave para um país melhor.

Esta é a minha fé. Possibilitar que as pessoas mais vulneráveis de nosso país tenham também como encontrar caminhos de crescimento e de acolhimento.

Quero crer que deixo aqui minha marca e minha estratégia para que a Secretaria possa progredir a partir do que nós criamos.

Muito obrigado e conto com vocês

Floriano Pesaro

Secretário de Estado De Desenvolvimento Social

Deputado Federal