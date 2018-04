Judô – Votuporanga é vice-campeã na Matsumi

Delegação da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer/Unifev reuniu judocas que treinam no CSU, Ginásio Mário Covas, DOJO Centro de Treinamento, Casa da Criança e Centro Social

A delegação da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer/Unifev sagrou-se vice-campeã da “XXI Copa Matsumi/SMEL de Judô”, disputada no último final de semana no Ginásio de Esportes Alberto Cecconi, em São José do Rio Preto. A equipe foi composta por 60 judocas das categorias festival, sub-9, sub-11, sub-13, sub-15, sub-18 e adulto, e sagrou-se vice-campeã com o total de 37 medalhas, ficando atrás apenas da tradicional academia do Automóvel Clube de Rio Preto; na terceira posição ficou a Academia Matsumi.

Foram campeões em suas respectivas categorias, os judocas João Pedro da Silva Caretti, Luiz Carlos de Oliveira Junior, Cauã Felipe da Silva Rodrigues, Isabela Ferreira da Silva, Tarcisio Camarini, Guilherme Rosa Avila, Gabriel Matheus Alves, Hector Ruan Gomes da Silva, Leonardo Rodrigo Eduardo, Jaqueline Carvalho Fontoura, Maria Eduarda Martins e Adrielly Ingrid de Sá. Já os vice-campeões foram Gabriel Lenarduzi, Sérgio Vinicius Bassini, Herick F. Marques Santos, Lenara Lorena Sanchi Barbosa, João Victor Jizuato, Kezia Mara Santos Silva e Michele Alves Pereira.

Também subiram ao pódio, conquistando medalhas de bronze nas mais diversas categorias, os votuporanguenses Luiz Carlos de Oliveira Junior, Cauã Felipe da Silva Rodrigues, Guilherme Delago, Luan de Almeida Lima, Julian Garcia Franco, João Pedro Aranão, Ladson Vitor Marques, Miguel Vinicius dos Santos, Leonardo Flores, Kaiky L. Ferreira de Oliveira, Carlos Eduardo dos Santos, Murilo da Silva Orozimbo, Emerson Souza Silva, Diego Antunes Eduardo, Richard Wender dos Santos, Milena Lenarduzi, Kamilly Vitória F. da Silveira e Gabrielly Antunes da Silva

Os judocas da delegação da Secretaria de Esportes e Lazer treinam no CSU, Ginásio Mário Covas, DOJO Centro de Treinamento, Casa da Criança e Centro Social, sendo comandados pelos senseis Daniela Paszko, Fabio Feltrin, Leonardo Eduardo, Marcelo e Michele Pereira. A Copa Matsumi contou com a participação de academias de toda a região de São José do Rio Preto, com supervisão da 6º Delegacia Regional, registrando a presença do delegado regional Shihan Osmar Feltrim.