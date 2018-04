José Renato Nalini *

A juventude é criativa e talentosa. Evidencia tais atributos nos inúmeros concursos dos quais participa com entusiasmo e vontade de mostrar suas habilidades. Pois agora há mais uma oportunidade aberta para todos os alunos do sistema estadual público. Todas as escolas estaduais e os espaços educacionais sob o comando da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo podem concorrer ao Concurso de Desenho #Pintando Dinossauros SP 2017.

O intuito desse concurso é desafiar a criatividade e o imaginário dos jovens, ampliar seu conhecimento sobre o trabalho dos cientistas, paleontólogos e historiadores dos organismos e ecossistemas do passado geológico da Terra, além de promover, divulgar e compartilhar nas redes sociais a produção dos estudantes.

O tema do certame é “O Mundo dos Dinossauros” e as categorias são Desenho Livre/Pintura e Desenho de Repetição. Exige-se um produto final consistente em desenho ou pintura de dinossauro, acompanhado de um texto de apresentação, de que conste o conceito, as ideias, as cores e o formato e um “diário de bordo”, ou seja, a descrição do processo de criação.

A seleção dos vencedores observará a qualidade da obra realizada pelo aluno. Análise e seleção por especialistas nas várias fases: aquela a ocorrer no âmbito da Diretoria de Ensino e a fase final já na Secretaria da Educação. Haverá também a mobilização do alunado e a votação online para a escolha dos ganhadores.

O destaque está na adesão da escola, no oferecimento dos trabalhos individuais, escolha de um professor orientador pelo aluno e a produção de vídeo-orientação pelo parceiro. A premiação garantirá certificado de participação no concurso e, certamente, os prêmios-surpresa que a Secretaria e o Parceiro conseguirão, a compra dos trabalhos dos alunos vencedores do concurso pela empresa que, no exercício de autêntica responsabilidade social patrocinará o evento e que é a Cavalera. Os parceiros da Cavalera, como a Universal Studios, também atuarão para tornar o concurso mais concorrido ainda.

Existe até a possibilidade de encaminhamento e orientação dos alunos que evidenciarem singular talento, para a profissionalização nessa área do design e das confecções e para o imprescindível empreendedorismo, do qual o Brasil necessita para retomar o desenvolvimento. Mais informações no site da SEE: www.educacao.sp.gov.br.

José Renato Nalini – secretário da Educação do Estado de São Paulo