Polícia prende homem por posse ilegal de armas de fogo

O indivíduo possuía uma pistola, duas espingardas e uma mira telescópica para ser usada nas mesmas, além de muitas munições

Luciana Tambuque

Na tarde desta terça-feira, durante patrulhamento da Força Tática 315 juntamente com a equipe de ROCAM no combate ao crime de roubo a estabelecimento comercial, as equipes apreenderam uma pistola, duas espingardas e uma mira telescópica usada também em espingardas. O fato ocorreu quando os policiais se depararam com o indivíduo I.V. de 38 anos andando pela avenida Pedro Madrid Sanches, nas proximidades de uma oficina de motos, e que ao notar a presença da viatura policial se portou de maneira suspeita demonstrando um certo nervosismo. O sujeito foi então abordado e durante a busca pessoal foi localizado em seu poder uma pistola com a numeração suprimida que estava em sua cintura. De imediato o suspeito recebeu voz de prisão e durante entrevista ele acabou confessando que em sua residência havia uma mira telescópica que é utilizada em espingardas. A partir daí, os policiais foram realizar buscas na residência do mesmo e foi localizado o referido acessório. Em seguida, ele informou os policiais que havia mais duas armas em uma propriedade rural da família e que também foram localizadas, sendo elas duas espingardas uma calibre 22 e a outra calibre 32, bem como diversas munições dos mesmos calibres. Diante das evidências, indivíduo, armas e munições foram conduzidos até o 2° DP onde a delegada Karina Tirapelli após a elaboração dos procedimentos de polícia judiciária determinou o recolhimento do homem onde permanecerá à disposição da justiça. Participaram desta ocorrência os policiais: 2°Sgt Pm Martinez, Cabo Pm Leandro, Cabo Pm Edwaldo, Cabo Pm De Paula, Soldado Pm Santana e Soldado Pm Martins.