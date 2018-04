Servidores municipais poderão usufruir de Centro de Lazer em Praia Grande

O vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso apresentou uma sugestão a Fecomerciários para que haja esta parceria e os servidores públicos municipais possam descansar e aproveitar o local

Pensando no lazer e descanso dos servidores públicos municipais, o vereador Mehde Meidão Slaiman Kanso apresentou uma sugestão a Federação dos Empregados no Comércio de São Paulo – Fecomerciários, para que para que haja parceria que possibilite a utilização do Centro de Lazer dos Comerciários de Avaré ao funcionalismo público municipal.

A indicação do vereador Meidão foi encaminhada ao presidente da Fecomerciários de São Paulo, Luis Carlos Motta, e tem como objetivo colocar a estrutura do Centro de Lazer dos Comerciários da Estância Turística de Avaré à disposição dos servidores municipais da Prefeitura, Câmara e Saev Ambiental de Votuporanga.

Meidão justifica que a área tem um espaço que oferece uma estrutura que proporciona comodidade para os momentos de descanso e lazer. Além disso, ressalta que é importante os funcionários terem um período de lazer junto aos familiares, resultando o aumento de produtividade do empregado que, após o retorno às atividades de trabalho, se mostra motivado e satisfeito.

O vereador acrescentou ainda que o presidente Motta autorizou a utilização do Centro de Lazer dos Comerciários, em Praia Grande pelos Servidores Públicos Municipais, e tem se mostrado bastante otimista com a ideia de estender o benefício da colônia de férias da Fecomerciários aos servidores públicos municipais de Votuporanga. “É uma iniciativa que temos o total apoio do presidente da entidade, Motta, e trará grandes benefícios à categoria dos servidores municipais de Votuporanga”, ressaltou Meidão.