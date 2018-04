Silvão parte em defesa dos pequenos comerciantes de Votuporanga

Segundo o vereador, os “binguinhos” favorecem tanto os comerciantes quanto os clientes que levam o brinde para a casa

Na sessão ordinária realizada na última segunda-feira (9), o vereador Silvio Carvalho – o Silvão, começou seu pronunciamento na Tribuna saindo em defesa dos pequenos comerciantes de Votuporanga. “É um tema difícil de trazer aqui porque trata-se de contravenção penal aqueles ‘binguinhos’ realizados na cidade. Estas pessoas estão apenas buscando uma maneira de ganhar um pouco mais e conseguir cumprir com suas obrigações, tanto na parte de impostos como no dia a dia”, disse.

Apesar da Lei considerar como contravenção penal, o vereador Silvão disse que o famoso “binguinho” favorece ambas as partes. O comerciante arrecada a parte financeira e os clientes podem levar o brinde para sua família.

“Gostaria de pedir para que os pequenos comerciantes procurassem a Lei para que, de uma maneira geral, possam ter uma autorização ou um alvará, e voltem a fazer esses ‘binguinhos’ em seus estabelecimentos”. Para o vereador, quando se trata de uma situação que é Lei, não se pode ir contra, mas sim fazer o possível para caminhar de acordo com ela da melhor maneira possível, e garantir bons resultados.

Silvão acredita que os pequenos comerciantes devam procurar a Justiça e expor a real situação do famoso “binguinho”, além de conseguirem o aval de seus vizinhos. “Esses pequenos bingos arrecadam entre R$ 1 a 2 reais de cada pessoa que participa. Geralmente o prêmio é um pedaço de leitoa, ou um frango, ou um fardo de refrigerante, etc. É uma forma de diversão”, afirmou.

O vereador ressaltou que sugeriu aos pequenos comerciantes de estarem alicerçados com documentos e que não realizassem mais sem a autorização da Justiça. “Existem vários tipos de contravenções piores do que um ‘binguinho’ de frango. Mas infelizmente temos que respeitar a Lei. Porém, estou de acordo para que eles voltem a realizar o pequeno bingo com o aval da Justiça”, falou.

Dr. Ali

O assunto foi comentado no dia 12 de março pelo vereador Dr. Ali Hassan Wanssa que, na ocasião, também disse ter sido procurado por vários proprietários de bares do município que reclamaram da fiscalização feita pela Polícia Militar nas pessoas que estariam jogando bingo em seus estabelecimentos. Para Dr. Ali, o “binguinho” praticado é mais entretenimento do que contravenção. Mas, de acordo com o vereador, a Lei é clara na questão de jogo de azar e seus respectivos derivados. Ele sugeriu para que os pequenos comerciantes aguardassem um posicionamento da Justiça referente se haverá condenação de algumas apreensões que foram feitas, para posteriormente decidirem o que fazer.

O vereador também comentou que existem vários casos julgados pelo Judiciário de Várias Comarcas nesse sentido, e que o bingo nestes estabelecimentos não constitui nenhuma infração porque não provoca desfalque no patrimônio do indivíduo. Para Dr. Ali, os juízes e promotores têm sido sensíveis nesta questão, e a Polícia Militar não está praticando nenhum abuso durante a devida fiscalização.

