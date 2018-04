Tentativa de fuga em Belém: 23 mortos

Um agente penitenciário foi morto; 22 presos e pessoas suspeitas de dar cobertura à fuga também morreram. Caso aconteceu no Complexo Prisional de Santa Izabel

Uma tentativa de fuga de presos em massa terminou com 23 pessoas mortas na tarde desta terça-feira (10) na região metropolitana de Belém, segundo o governo do Pará. As mortes ocorreram no Centro de Recuperação Penitenciário do Pará III (CRPP III), no Complexo Prisional de Santa Izabel.

De acordo com a Secretaria Estadual de Segurança Pública e Defesa Social (Segup) do Pará, um agente penitenciário foi morto; 22 presos e pessoas suspeitas de dar cobertura aos detentos também foram mortos na troca de tiros.

Há outras vítimas feridas gravemente – o número ainda não foi informado. Autoridades faziam uma recontagem de presos no fim da tarde desta terça para determinar se algum detento conseguiu fugir na ação.

O caso ocorre um dia após uma chacina que deixou 12 mortos na Grande Belém.

Segundo a Segup, um grupo fortemente armado tentou invadir a prisão por volta das 13h para dar apoio à fuga dos presos. Foram utilizados explosivos contra um dos muros do solário do Pavilhão C na tentativa de resgate. Além disso, detentos também tinham armas dentro do presídio, segundo a secretaria. De acordo com o Conselho Nacional de Jsutiça (CNJ), em fevereiro de 2018 o presídio tinha 632 presos – acima da capacidade do CRPP III, que é de 432 detentos.