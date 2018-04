  Votuporanga ganhará novo bairro com 788 casas

Após o sucesso dos residenciais Vida Nova Votuporanga 1 e 2, Pacaembu, Prefeitura e CAIXA anunciam novo empreendimento com investimento de R$ 84 milhões

A Pacaembu Construtora, em parceria com a Prefeitura de Votuporanga e a Caixa, anuncia mais um lançamento que beneficiará àqueles que sonham com a casa própria: o Residencial Vida Nova Votuporanga 3. O novo bairro planejado terá 788 casas e será financiado pelo programa habitacional Minha Casa Minha Vida.

As informações foram apresentadas à imprensa na manhã desta terça-feira (10/4) no gabinete da Prefeitura numa coletiva coordenada pelo prefeito João Dado, acompanhado de diversas autoridades e representantes da Pacaembu Construtora e da Caixa Econômica Federal.

Depois do sucesso dos empreendimentos Vida Nova Votuporanga 1 e 2, com 1.358 casas já entregues aos moradores, a construtora volta a investir na cidade para continuar realizando o sonho da casa própria.

A primeira fase terá 430 moradias, com valor a partir de R$ 99.990,00 e subsídio de até R$ 20.055,00, além da possibilidade de zero de entrada, financiamento em até 360 meses pela CAIXA e utilização dos recursos do FGTS. As famílias interessadas em adquirir um imóvel devem ter renda mensal a partir de R$ 1.600,00 e se enquadrar nas regras do programa Minha Casa Minha Vida.

O início das inscrições será na Concha Acústica, de 14 a 19 de abril, das 9h às 17h, localizada na Rua São Paulo, 4534, no Centro. A partir do dia 20 as inscrições serão realizadas no Plantão de Atendimento da Pacaembu que fica na Rua Tocantins, 3494, Centro, com horário de funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 9h às 13h.