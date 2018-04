Coluna Social

Neusa Doimo festeja seu aniversário entre as filhas Patrícia e Priscila, familiares e amigos

Rolandinho Nogueira divide a alegria do seu aniversário hoje com a sua Poliana

Tamires Roncolato brinda mais um ano de vida hoje. Parabéns!

Leila Trindade festeja entre os mais próximos o aniversário nesta quinta feira

Luci Marcia Garcia Calado recebe hoje os cumprimentos por mais um aniversário

Laert Pereira comemora seu aniversario hoje e divide sua alegria com a esposa Nilda, familiares e amigos

José Renato Tineli fica mais um ano velhinho hoje. Parabéns

BAILE DIA DAS MÃES – ASSARY O Assary Clube de Campo traz dia 12 de Maio, uma grande homenagem a nossas grandes e eternas rainhas, as MÃES. Preparamos um grande show para elas, com música de qualidade ao som da BANDA MADRE SANTA, com mesas, pista e muito mais! Tradição há anos em nosso clube, o BAILE DAS MÃES é realizado com muito carinho em cada detalhe. Junte a família, os amigos e venha prestigiar esse momento de magia especialmente para elas! Não perca essa noite inesquecível, RESERVE SUA MESA com antecedência, garanta o melhor lugar para assistir esse belo espetáculo. Ingressos pista: visitantes: r$ 15,00 (primeiro lote).

reserva de mesas: visitantes: r$ 60,00- associados: r$ 40,00.

reserva de mesas e maiores informações no telefone (17) 3426-4070.

aceitamos cartão de crédito: visa e mastercard; • compre online no site:

www.guicheweb.com.br PONTOS DE VENDA: – POLY SPORTE – JO CALÇADOS –

SUPERMERCADO SANTA CRUZ (POZZOBON) – SECRETARIA DO CLUBE • MENORES DE 18

ANOS SOMENTE ACOMPANHADOS DE PAIS OU RESPONSÁVEIS.