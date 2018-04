CIDADE LEGAL Itamar Borges acompanha municípios da região em cerimonia de conquista de recursos

Entre as cidades beneficiadas com os recursos figuram: Américo de Campos, Cardoso, Nhandeara e Macaubal

Para o município de Américo de Campos a conquista junto ao governo do Estado

Américo de Campos assina Programa Cidade Legal e conquista recursos para obras no CCI

O deputado estadual Itamar Borges (MDB) esteve na cerimônia de assinatura do Programa Cidade Legal com o município de Américo de Campos.

O Programa Cidade Legal tem como objetivo implementar, agilizar e desburocratizar as ações e os processos de regularizações fundiárias de núcleos habitacionais

A assinatura foi realizada durante solenidade no Palácio dos Bandeirantes e contou com a presença do Governador Geraldo Alckmin, secretários estaduais, deputados, prefeitos e lideranças.

Na oportunidade, o município também recebeu autorizo do governador para obras no CCI (Centro de Convivência do Idoso).

Autorizada a construção de 124 casas da CDHU em Cardoso

A construção das 124 casas da CDHU em Cardoso teve mais um importante avanço nesta semana com o autorizo de início da obra.

O deputado Itamar Borges (MDB), que tem a habitação como prioridade de seu mandato, participou do evento. “A casa própria é um dos maiores sonhos na nossa população. Estou trabalhando muito, fazendo gestões e apoiando a construção das moradias”, afirmou o deputado Itamar.

Cardoso também assinou convênio para regularização de lotes por meio do Programa Cidade Legal

Nhandeara assina convênio para construção de 50 casas da CDHU

O deputado estadual Itamar Borges (MDB) participou da cerimônia de assinatura do convênio para a construção de 50 casas da CDHU para o município de Nhandeara.

“A casa própria é um dos maiores sonhos na nossa população, estamos trabalhando muito, fazendo gestões e apoiando a construção das moradias. Parabéns ao prefeito Zé do Carneiro e toda população pela conquista”, afirmou o deputado Itamar.

. Macaubal assina convênio para construção de 50 casas da CDHU

O deputado estadual Itamar Borges (MDB) participou da cerimônia de assinatura do convênio para a construção de 50 casas da CDHU para o município de Macaubal.

Macaubal também assinou convênio para regularização de lotes por meio do Programa Cidade Legal.