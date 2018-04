Jornada de Gestão Cultural segue com inscrições abertas

Evento gratuito acontece entre sexta-feira (13/4) e domingo (15/4), no Centro de Cultura e Turismo

Seguem abertas as inscrições para a Jornada de Gestão Cultural, evento gratuito, que acontece entre sexta-feira (13/4) e domingo (15/4), no Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali”, com o intuito de reunir pensadores, gestores, pesquisadores e produtores em uma série itinerante de diálogos, aprofundando discussões ligadas à área da Cultura e proporcionando o compartilhamento de experiências bem-sucedidas.

Ao todo, foram disponibilizadas 40 vagas, a serem preenchidas por ordem de inscrição. Para participar, basta preencher um formulário, disponível no link a seguir: https://www.goo.gl/5uZFZs.

O evento é realizado pelo programa Oficina Culturais da Secretaria de Estado da Cultura, administrado pela Poiesis (Instituto de Apoio à Cultura, à Língua e à Literatura), com correalização da Prefeitura de Votuporanga, por meio da Secretaria Municipal da Cultura e Turismo, em parceria como a escola de gestão e produtora de conteúdo Cultura e Mercado.

Programação

Na sexta-feira (13/4), a programação da Jornada será aberta com a palestra “Aspectos Legais na Gestão de Projetos Culturais”, ministrada pelo advogado William Galdino, especializado em Direito do Entretenimento, sócio do escritório Olivieri e Associados e colaborador do Guia Brasileiro de Produção Cultural. A atividade será realizada no auditório do Centro de Cultura e Turismo, das 19h30 às 21h30.

Já no sábado (14/4), o Centro de Cultura e Turismo recebe as atividades do primeiro módulo do evento, focado em temas ligados a gestão. No decorrer dessa etapa, os participantes conhecerão algumas das principais ferramentas para planejamento, gestão e finanças, apresentadas por Larissa Biasoli, pós-graduada em Gestão e Políticas Culturais pelo Goldsmiths College da Universidade de Londres e coordenadora de produção do grupo Barracão Teatro, de Campinas (SP). A atividade acontece no período da manhã, das 10h às 12h, e à tarde, e das 14h às 18h.

No domingo (15/4), o módulo será concluído com uma capacitação voltada para comunicação e avaliação de projetos. A atividade segue das 10h às 12h e das 14h às 18h, com a coordenação de Luciana Castro, integrante da equipe da Companhia da Cultura e responsável pela redação e execução de projetos para clientes como Sabesp, Natura, AES Brasil e Duratex.

Sobre a Jornada

Neste mês, a Jornada de Gestão Cultural acontecerá em Votuporanga e São José do Rio Preto, com uma turma de até 40 participantes, que circulará pelos dois municípios, em dois finais de semana consecutivos, provocando a ideia de rede e compartilhamento intermunicipal.

As edições da Jornada têm duração total de 24 horas, com dois módulos de 12 horas. Cada módulo é realizado em uma cidade, sendo precedido por uma palestra inaugural de duas horas de duração, para público de até 100 pessoas.

O segundo módulo da Jornada de Gestão Cultural será voltado para o empreendedorismo e acontecerá entre os dias 27 e 29 de abril, no Sesc Rio Preto. A programação completa pode ser conferida no próprio formulário de inscrição, disponível no link: https://www.goo.gl/5uZFZs.

SERVIÇO:

Jornada de Gestão Cultural

Data: sexta-feira (13/4), sábado (14/4) e domingo (15/4)

Horários: sexta-feira (13/4), das 19h30 às 21h30; sábado (14/4) e domingo (15/4), das 10h às 12h e das 14h às 18h

Local: Centro de Cultura e Turismo “Marão Abdo Alfagali” (Av. Francisco Ramalho de Mendonça, nº 3112 – Jardim Alvorada/Parque da Cultura)

Inscrições: gratuitas, por meio do link: https://www.goo.gl/5uZFZs

Informações: Secretaria Municipal da Cultura e Turismo, pelo telefone (17) 3405-9670