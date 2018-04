Menor é apreendido portando uma mixa

O adolescente usou o objeto para furtar uma Biz que posteriormente iria vender para fazer dinheiro

Luciana Tambuque

Na última terça-feira, um adolescente foi apreendido durante patrulhamento preventivo da polícia militar que estava à procura da localização de uma Honda C100 Biz, na cor verde com placas de Votuporanga. A motoneta que havia sido furtada minutos antes na Rua Rubens Zanini, no Bairro Pozzobon, foi localizada pelos policiais militares Cabos Doimo, Biliassi e Sabatin, já no bairro Pró-Povo, na Rua Rio Colorado esquina com a Rua Rio Araguaia. De acordo com o boletim de ocorrência, os policiais a encontraram estacionada e próximo a ela havia o menor R.C.S.F., de 17 anos de idade e que durante a abordagem do mesmo e busca pessoal, a equipe localizou no casaco do bolso de seu moletom, uma mixa, fabricada artesanalmente com um garfo de cozinha.

Para os policiais, o adolescente relatou que fabricou a mixa assistindo a um vídeo no YouTube e iria vender a moto para utilizar o dinheiro em outra finalidade.

Foi constatado que o menor infrator já possui passagem por tráfico de entorpecentes e está aguardando audiência. A motoneta Biz foi devidamente restituída ao seu proprietário I.M.C., de 29 anos de idade.