Olímpia conhece projetos da Saev Ambiental  

Intenção da visita foi proceder um estudo detalhado sobre o sucesso de Votuporanga na reciclagem e dos pontos de entrega voluntária

Diversos projetos desenvolvidos pela Saev Ambiental têm servido de inspiração para muitos municípios paulistas. Na última sexta-feira (06/04), foi a vez da cidade de Olímpia conhecer a estrutura da autarquia de Votuporanga. O Superintendente Geral José Augusto Gianotto e a Diretora de Meio Ambiente da Daemo – Superintendência de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Olímpia Pollyana Rodero Fernandes visitaram a sede administrativa da Saev Ambiental “Eng. Ambrósio Riva Neto” e os três Ecotudos. Também estiveram na visita, o Engenheiro Civil Nathan D’avilla; o Arquiteto e Engenheiro Civil Silvio Cassavia; o Consultor Luciano Passoni e o Chefe de frotas Rogério Brunhara.

A delegação de Olímpia conheceu os departamentos administrativo, comercial e as instalações sustentáveis do prédio. Conversaram com o Superintendente da Autarquia, Waldecy Bortoloti e com o Diretor de Departamento de Engenharia, Aldo Takao Okoti, para entender melhor o funcionamento dos poços profundos da cidade.

Os representantes da Daemo fizeram questão de conhecer os três Ecotudos da cidade. O Superintendente Adjunto, Eng. Marcelo Marin Zeitune, explicou como funcionam as instalações destes ecopontos diferenciados e que é referência no Brasil, a colaboração da Coopervinte (Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis de Votuporanga) no processo e o destino ambientalmente correto que é dado a todos os resíduos. Em especial, a solução para os entulhos de construção civil e as sobras de jardinagem e das podas de árvores.

A intenção da visita foi proceder um estudo detalhado sobre o sucesso de Votuporanga na reciclagem e dos pontos de entrega voluntária para que o modelo seja desenvolvido na cidade de Olímpia em substituição aos ecopontos já existentes na Capital do Folclore. Também foram apresentados os projetos de poda gratuita, do Disque Árvore, da coleta seletiva, entre outros de interesse ambiental.