Prefeitura começa recapeamento em ruas da região Sul

Nesta primeira etapa de obras, 27 pontos dos bairros São João, Jardim Santos Dumont, Patrimônio Velho, Jardim Umuarama, Parque Guarani, Parque Roselândia e Vila Lupo serão contemplados

Começaram nesta quarta-feira (11/4) as obras do pacotão de recapeamento, anunciadas pelo prefeito João Dado em março. As ações tiveram início em um trecho da Rua Minas Gerais nas proximidades com a Avenida Anita Costa, no bairro São João. Nesta primeira etapa de obras, 25 mil m² de ruas em 33 quarteirões dos bairros São João, Jardim Santos Dumont, Patrimônio Velho, Jardim Umuarama, Parque Guarani, Parque Roselândia e Vila Lupo serão contempladas.

O pacotão de recapeamento conta com mais de R$ 3,2 milhões de investimentos com recursos da Prefeitura e dos Governos do Estado e Federal que irão recuperar quase 90 quarteirões em diversas ruas da cidade e também promover novos acessos para as rodovias Euclides da Cunha e Péricles Bellini.

Esta primeira obra foi possível graças ao empenho do prefeito João Dado que conquistou a liberação de R$ 600 mil aprovados pelo então Governador do Estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, com apoio do Deputado Estadual Carlão Pignatari, para serem investidos em recapeamento, beneficiando diversos pontos de Votuporanga.

Próximas Etapas

Outras duas obras de recapeamento que estão em fase final de licitação também terão início em breve, totalizando mais de 40 mil m² de vias que receberão os investimentos.

Uma das obras contemplará cerca de 35 mil m², o que corresponderia a 43 quarteirões, contando com recursos de R$ 987,6 mil empenhados no orçamento da União pelo Deputado Federal Jefferson Campos.

A outra obra de pouco mais de 8 mil m², cerca de 11 quarteirões será executada com R$ 200 mil de recursos do Governo Estadual, conquistados no ano passado com ajuda do Deputado Estadual Gilmar Gimenes.

Pavimentação

A Prefeitura também possui outras duas licitações de pavimentação em andamento. Uma com previsão de investimento de R$ 368 mil, sendo R$ 295,3 mil conquistados por meio de emenda parlamentar do Senador José Anibal e outros R$ 73 mil da Prefeitura. As obras atenderão trechos de ruas do 1º Distrito Industrial “João Fernandes Cezari”, incluindo a abertura da Rua Projetada A localizada entre a av. Prefeito Mário Pozzobon e rua João Vilar Pontes (ao lado do Terminal Rodoviário); e Chácara das Paineiras, incluindo a construção de um acesso importante no final da av. José Silva Melo com a Vitório Albarello até a rodovia Péricles Bellini.

A outra obra é referente ao acesso ao Bairro Boa Vista (próximo ao Trevão) pela rodovia Euclides Cunha. Com R$ 889,4 mil de recursos próprios, a Prefeitura vai construir uma alça de acesso da rodovia e também investirá em pavimentação naquela região.

O prefeito João Dado afirmou que a Prefeitura pretende atender diversos outros trechos da cidade com novos recursos que estão sendo buscados junto aos Governos Federal e Estadual, principalmente, vias da Zona Norte. “Trabalhamos com o tapa-buraco, mas sabemos que muitas ruas precisam mesmo é do recapeamento. Nossa equipe está ciente disso e estamos buscando atender. Muitas vias não recebem estes investimentos há muitos anos e, por isso, precisamos priorizar alguns trechos, mas queremos atender várias outras áreas”, comentou.