Rio Preto  se prepara para mais um Comida Di Buteco

A disputa mais saborosa e amigável do Brasil começa com força total no dia 13 de abril. O Comida di Buteco, que vai até o dia 6 de maio, é considerado o maior concurso de cozinha de raiz do país e reúne bares de São José do Rio Preto e região que estão em busca do título do “Melhor Boteco” da cidade e até mesmo do Brasil. A novidade é a inserção de botecos de Mirassol na competição.

Neste ano, a disputa terá uma competição à parte. A organização do Comida di Buteco incentivou os donos dos bares a criarem uma Receita de Carinho Dona Benta, que leve produto “Dona Benta” na composição do petisco. A participação não é obrigatória e podiam inscrever o próprio petisco participante do CDB (se houvesse algum produto Dona Benta) ou criar algo novo, salgado ou doce. Apenas jurados votarão e haverá premiação.

O público e o corpo de jurados do concurso decidirão qual o melhor boteco através de votação, onde serão avaliados os quesitos: petisco participante, higiene, atendimento e a temperatura da bebida. O peso da escolha do público é de 50%, assim como dos jurados, que são escolhidos e orientados pela organização do concurso e fazem a avaliação de forma anônima.

No ano passado, o Bar do Cidinho ficou com o título de Melhor Boteco de Rio Preto, quando disputou com o petisco “Kibetardela”, kibe recheado com mortadela.

O Comida di Buteco

O concurso foi criado em 2000 e tem a missão de transformar vidas através da cozinha de raiz – boteco extensão de sua casa. Ao longo dos 18 anos de sua criação tem desenvolvido um importante papel de fomento à cultura e culinária de boteco, contribuindo de maneira relevante para o desenvolvimento desse setor. Concurso pioneiro nesse segmento, ao chegar a todas as regiões do Brasil, se consolida como o maior do gênero no país.

O perfil dos botecos escolhidos

Os botecos selecionados para participar são classificados pela organização do concurso como “espontâneos”, ou seja, aquele empreendimento em que o dono está sempre à frente do negócio, não pertencendo a redes ou franquias. Tem a identidade de seu proprietário.

A transformação de vidas

Pelo seu formato que envolve o público e gera visitação intensa nos estabelecimentos concorrentes, o Comida di Buteco vem se consolidando ano a ano como uma das mais importantes plataformas de transformação social no segmento, contribuindo para a manutenção desses pequenos comércios em um mercado tão concorrido e vulnerável, inúmeras vezes, mudando a vida de seus proprietários.

Dona Benta

A Dona Benta, da J.Macêdo, estreia no Comida di Buteco. A marca, além de ser uma das patrocinadoras, promove o Prêmio Receita de Carinho Dona Benta: dos 580 botecos participantes do evento, 511 toparam o desafio e vão concorrer também com receitas de petisco, entrada, prato principal ou sobremesa que utilizam um ou mais produtos da marca.

Prêmio Receita de Carinho Dona Benta, baseado nas decisões da comissão de jurados (em votação secreta), soma R$ 40 mil, valor distribuído entre os botecos vencedores de cada cidade participante. Eles também recebem o troféu Receita de Carinho Dona Benta. A avaliação leva em conta três quesitos: sabor, criatividade e apresentação. Outros R$ 10 mil vão para o melhor colocado no concurso nacional do Comida di Buteco com receita que leve produto Dona Benta.

Bares Participantes

7 Copas

Prato participante – Costela do 7

Dona Benta – Bolinho da Vó

Bar do Cidinho

Prato participante – Carga Pesada

Dona Benta – Bolovo

Bar do Magrão

Prato participante: Bolinho Tradição do Magrão

Dona Benta – Bolinho Tradição do Magrão

Chimboca

Prato participante – Pimenta do Chimboca

Dona Benta – Pimenta do Chimboca

Clube da Esquina

Prato participante: Veaco do Clube

Dona Benta – Veaco do Clube

Da Hora Bar e Petiscaria

Prato participante – Petisco Da Hora

Dona Benta – Petisco Da Hora

Dina’s Bar

Prato participante – Filézinho do Dina’s com molho especial

Dona Benta – Filézinho do Dina’s com molho especial

EisBar

Prato participante – Baianinha delícia do Eisbar

Dona Benta – Isca de tilápia

Fino Sabor

Prato participante – Bacon Fish

Dona Benta – Bacon Fish

Gambófa

Prato participante: Gambobófa de frango

Dona Benta – Mandioca Palito Crocante

Mistura Fina

Prato participante – Tabuleiro

Dona Benta – Tabuleiro

Filhos do Nhô

Prato participante – Almôndegas do Zé

Dona Benta – Não está participando

Rancho do Sul Petiscaria

Prato participante – Lombo à Moda do Rancho

Dona Benta – Não está participando

Sbornia Bar

Prato participante: Frango Crocante

Dona Benta – Frango Crocante

Taberna Canova

Prato participante – Sundae a La Taberna

Dona Benta – Não está participando

Vila Aurora

Prato participante – Canoa quebrada

Dona Benta – Belezinhas da Aurora

