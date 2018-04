Solidariedade:   Mulher encontra bolsa que tinha perdido

A senhora de 59 anos havia esquecido sua bolsa dentro do carrinho de compras do supermercado e só percebeu quando chegou em casa

A solidariedade marcou o fim de uma história envolvendo duas mulheres, no supermercado Laranjão de Votuporanga. Tudo aconteceu no estacionamento da loja. Uma mulher de 59 anos esqueceu a bolsa dentro do carrinho de compras, enquanto guardava no veículo os produtos que havia comprado. Ao chegar em casa percebeu o ocorrido e registrou um boletim de ocorrência.

Horas depois, outra mulher entrou em contato com a filha da vítima, informando que havia localizado o acessório com todos os cartões e documentos, bem no local onde ela havia esquecido.

“Esse é mais um daqueles casos que a pessoa se coloca no lugar da outra, se importando com a preocupação de quem havia esquecido a bolsa. Ficamos muito felizes com o final dessa história, que mais uma vez nos mostra como o ser humano ainda carrega consigo seus valores e crenças”, comemorou Lauro César Bianchi, diretor da rede de supermercados Laranjão.

O estacionamento do supermercado Laranjão de Votuporanga possui câmeras de segurança e todos os equipamentos necessários para garantir a tranquilidade e o conforto de quem utiliza o espaço. São mais de 6 mil m² de garagem subterrânea com capacidade para mais de 300 veículos, sendo 260 vagas cobertas e 40 descobertas.