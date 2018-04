Udemo entrega 10 mil copos descartáveis para Santa Casa

Mensalmente os membros do sindicato realizam doações beneficiando centenas de pacientes, principalmente do Sistema Único de Saúde (SUS)

O Sindicato de Especialistas de Educação do Magistério Oficial do Estado de São Paulo (Udemo) é um importante parceiro da Santa Casa de Votuporanga. Os 23 aposentados atenderam ao chamado da Instituição e uniram forças em prol do Hospital. Mensalmente, eles realizam doações beneficiando centenas de pacientes, principalmente do Sistema Único de Saúde (SUS).

As colaborações revelam o quanto que o grupo se empenhou em prol dos assistidos. Por mês, a entidade destina 10 mil copos descartáveis, contribuição que ocorrerá até dezembro. “Nos reunimos com o provedor Luiz Fernando Góes Liévana, quando ele nos falou da demanda do Hospital. A partir de então, nossa campanha benemérita é voltada para ajudar a Instituição, que tanto precisa. Primeiramente, entregamos alimentos, agora são os copos”, contou Paula Vasques, delegada regional da Udemo.

Paula explicou que arrecadações juntamente com os diretores ocorrem durante todo o mês. “Eles auxiliam doando os itens ou até mesmo em dinheiro para que possamos adquiri-los. Na segunda semana do mês, entregamos ao Hospital”, complementou.

Ela ressaltou que a iniciativa surgiu como forma de apoiar a Santa Casa. “Diante da reunião com o provedor, tivemos a dimensão de todo o complexo. A Instituição é referência para 53 municípios, atendendo milhares de pessoas por dia e merece todo o respeito e reconhecimento pelo trabalho”, destacou.

O provedor do Hospital agradeceu o Udemo. “Os voluntários sempre foram solícitos, dispostos a contribuir com nossa Instituição. Convidei para o Café com o provedor, para apresentar nossa Santa Casa e sua realidade, agregando valor às doações já feitas. Me alegra saber que elas se dedicaram a mais projetos em prol de nossos pacientes, gerando uma grande corrente do bem”, concluiu.