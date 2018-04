1.º Encontro de Carrinhos acontece neste sábado

Evento tem como título “Meu gênero vem de Deus” e é destinado a meninos com idade de 5 a 11 anos

Acontece neste sábado (14/4) o 1.º Encontro de Carrinhos “Meu gênero vem de Deus”. O evento é destinado somente para meninos, com faixa etária de 5 a 11 anos. Durante o encontro haverá ministração da palavra de Deus, ensino, louvor, diversão e muitas surpresas. Em julho está previsto o 1.º Encontro de Bonecas.

O encontro será realizado das 13h às 17h, na rua Padre Izidoro Cordeiro Paranhos, nº 3079 (Igreja Evangélica Assembleia de Deus – Pastor Presidente Enéias Padilha). A coordenação é da Tia Mi (Emillye Malavasi).

Palestrantes

O professor e teólogo João Braz, membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, do bairro Jardim Bom Clima, falará sobre o tema “Deus fez meu corpo”. Ele explicará sobre desenvolvimento, alimentação e higiene do menino.

Em seguida, o pastor e teólogo Flávio Dantas debaterá “O caminho que me leva ao céu”.

Para encerrar a parte teórica, o presbítero, teólogo e evangelista de criança, Darley Malavasi, abordará sobre prevenção e proteção contra a violência sexual infantil.

Inscrições

As inscrições para o 1.º Encontro de Carrinhos custam R$ 15, já incluso lanche e um kit surpresa como lembrança do encontro.

As vagas são limitadas e podem ser feitas pelo telefone (17) 9-9655-5273.