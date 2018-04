 Avenida será entregue em evento hoje

Obra foi reivindicada pelos moradores e oferecerá mais segurança e mobilidade na travessia de pedestres

Hoje, o prefeito João Dado irá inaugurar a obra de revitalização da Avenida Deputado Áureo Ferreira, no acesso aos bairros Cidade Jardim I e II. A cerimônia será às 19 horas na rotatória existente na via e contará com a participação de moradores e autoridades locais.

A obra foi reivindicada pelos moradores ao prefeito João Dado em reunião realizada no gabinete da Prefeitura, em março do ano passado com apoio do vereador Marcelo Coienca. As melhorias executadas oferecem mais segurança e mobilidade na travessia de pedestres que agora podem contar com iluminação, calçamento e sistema de captação de água.

Para iluminação pública, a obra contou com importante parceria com a iniciativa privada, através da Malta Industrial. A empresa fez a doação do projeto e execução da obra que será a primeira rede ornamental de LED de Votuporanga, com instalação de 15 postes que integrarão um sistema moderno e eficiente.

Já o calçamento, com área de mais de 1.100 m² e passeios de 2 metros de largura, segue a partir da sede da Polícia Ambiental até a entrada do bairro. Também foi realizado trabalho de plantio de gramas em toda a extensão das margens do calçamento.

“Considero que esta avenida deixará de ser o ponto mais escuro para ser o ponto mais iluminado da nossa cidade. Fico feliz por podermos concluir esta obra que beneficiará os moradores do Cidade Jardim e oferecerá mais segurança naquele trajeto tão frequentado. Agradeço muito também à parceria da empresa Malta que foi fundamental nessa conquista”, disse o prefeito João Dado.