Blogueira plus size lança campanha de biquíni

A fotos da nova coleção de beachwear da Swinsuits for All em parceria com a Gabi Fresh estão lacradoras

MODA: empoderadora (e linda!)

Por Aline Fava

A blogueira Gabi Gregg, também conhecida como Gabi Fresh, é pura inspiração. Além de ser referência no street style e no movimento body positive, ela também lança coleções fashionistas com uma grande variedade de tamanhos.

Um de seus últimos lançamentos é uma parceria com a marca de beachwear Swimsuits fo All, que ganhou uma campanha com fotos lindas para mostrar seus biquínis e maiôs.

Ela ainda completou dizendo que mostrar essa diversidade de corpos em uma campanha de biquíni foi muito importante e que ela está muito feliz com a representatividade que as fotos trazem. Concordamos, Gabi! E o resultado ficou lindo! ❤

Gabi contou em seu blog como foi o processo para encontrar as modelos para as fotos: “nós tivemos um casting aberto e 500 pessoas quiseram participar! Foi um grande momento para a minha carreira encontrar tantas mulheres lindas de todos os tamanhos e que queriam ajudar a empoderar outras mulheres passando a mensagem do body positivity. Foi muito inspirador e difícil escolher só 9 garotas”.

Entre as tendências, se destacam os modelos néon, os recortes e estampas divertidas, como a de abacaxi. Os tamanhos vão do 10 ao 26 (aqui no Brasil, do 44 ao 60).

Infelizmente, por enquanto, a marca ainda não faz entregas internacionais, mas estamos na torcida para que isso mude logo!

Queremos mais modelos de biquínis e campanhas como esta no Brasil também!