Câmara debate tempo de espera em bancos

Uma nova reunião será realizada dentro de 90 dias, já que haverá uma intensificação na fiscalização nas agências bancárias e até uma discussão sobre aumentar o valor da multa aplicada atualmente

“Foi uma reunião bastante produtiva, discutimos assuntos que trarão muitos benefícios aos usuários das agências bancárias de Votuporanga”. Esse foi um resumo do que o vereador Rodrigo Beleza destacou na reunião que conduziu na tarde desta quarta-feira, no plenarinho da Câmara Municipal, quando discutiu o tempo de espera em filas nas agências bancárias.

O encontro reuniu todos os setores envolvidos – Sindicato dos Bancários, Prefeitura – através do Departamento de Fiscalização e Posturas, Procon Municipal e vereadores. O debate foi organizado e conduzido pelo vereador Rodrigo, em face às diversas reclamações de usuários e clientes dos bancos que apontam a demora na fila para serem atendidos.

Rodrigo destacou logo no início que o que está em discussão é a demora no atendimento, mas deixou claro que não se trata de má vontade dos bancários, pois todos estão sobrecarregados, faltando uma equipe maior e os bancos cada vez mais informatizando os serviços.

Durante o encontro, foi discutido que poderá, caso os bancos continuem desrespeitando a lei municipal de tempo de espera – 20 minutos em dias normais e 40 minutos, em vésperas de feriado e pós, a Câmara poderá aumentar o valor da multa aplicada atualmente. “Muitos usuários, clientes nos procuram diariamente e apontam que ficam mais de uma hora na fila de atendimento dentro das agências bancárias”, disse.

A lei municipal em vigor aprovada pela Câmara, estabelece multa e punição para os atendimentos que não ocorram, no máximo, em 20 minutos após a impressão da senha, em dias normais. Durante ás vésperas e pós-feriados esse limite aumenta para 40 minutos.

Em caso dos bancos descumprirem a lei, qualquer cliente ou usuário pode denunciar o caso ao Procon, Ouvidoria Pública da Prefeitura, apresentando somente a senha de atendimento autenticada pela agência bancária. O valor da multa aplicada é de R$3,7 mil.

“Sabemos que os funcionários dos bancos estão cada vez mais sobrecarregados com a diminuição do quadro e a informatização do setor. E com isso, os mais prejudicados são os usuários que necessitam do atendimento bancário”, disse o vereador Rodrigo Beleza.

Na reunião, o vereador questionou se os bancos estão respeitando a lei municipal que estabelece o tempo máximo de espera para atendimento. E ainda os números de multas aplicadas nas agências bancárias, de visitas e fiscalizações feitas pelo setor competente da Prefeitura nos últimos anos e no atual exercício.

Presente na reunião, o secretário municipal da Fazenda, Diogo Vicentini explicou que a Prefeitura tem agido com rigor na fiscalização e aplicação das multas vigentes. Mas apontou que os usuários dos bancos devem denunciar a demora no atendimento. Disse ainda que o setor de Fiscalização, mesmo com vários outros serviços de fiscalização, tem atuado firmemente no que diz respeito à aplicação da lei municipal que rege o tempo de espera para atendimento.

Por sua vez, o vereador Ali Wansa, reclamou que as agências bancárias não respeitam os clientes, como determina a lei municipal. O vereador apontou a falta de sanitários aos clientes, caixas eletrônicos com defeito mecânico ou muitos faltam dinheiro para os saques.

A diretora do Procon de Votuporanga, Andréa Isabel da Silva Thomé, afirmou que o órgão tem fiscalizado os bancos e periodicamente realiza ações nas agências. Também afirmou que os bancos que foram multados, efetuaram os pagamentos das multas.

Os diretores do Sindicado dos Bancários de Votuporanga afirmaram que os funcionários também sofrem com a alta demanda e que faltam funcionários suficientes. “Muitos funcionários estão sobrecarregados, trabalhando no limite e após o expediente para dar conta do trabalho”, disse os representantes dos bancários.

O vereador Rodrigo já adiantou que nova reunião será realizada dentro de 90 dias, já que haverá uma intensificação na fiscalização nas agências bancárias e até uma discussão sobre aumentar o valor da multa aplicada atualmente. “Foi importante a discussão sobre esse tema, tenho certeza que teremos bons frutos para os próximos meses, ou seja, um atendimento mais rápido e digno aos clientes e usuários dos bancos”, destacou Rodrigo Beleza.