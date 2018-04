Coluna do Zappa

João Vitor Almeida de Souza bem no clima da festa do seu aniversário, sábado passado, noite não só de presentes como de agradecimentos pelas conquistas que chegaram dos céus e que os pais Marcio e Keli dividiram os familiares e amigos deste delicioso encontro.

O curso de Publicidade e Propaganda irá realizar sua Semana de Profissionais, na verdade, três dias de evento a partir deste 25, discutindo com alunos ou comunidade em geral, as várias vertentes da profissão como marketing, marketing digital e redes sociais, comunicação corporativa, produção de eventos, fotografia e por aí vai. Inscrições pelo site da instituição até o dia 24 agora. Vintinho de investimento.

Nova chamada para 3º Happy Hour Solidário do IDAV, amanhã, no Centro de Eventos da Paróquia Senhor Bom Jesus. Convites pelo 99145-5534 e a certeza de coisa boa pela frente.

Vai passear em Portugal e não quer perder a oportunidade de saborear um autêntico pastel de nata? Um concurso feito dentro de um tradicional evento naquele país, o Peixe em Lisboa, elegeu os três melhores: Restaurante Mercado do Peixe, em Lisboa; Pastelaria Fidalgo, na Moita e Pastelaria Batalha, na Venda do Pinheiro. Põe no roteiro.

O publicitário Washington Olivetto lançou anteontem, no Rio, sua autobiografia “Direto de Washington. Segundo o autor, uma “tentativa de contar um pouco da minha trajetória e das influências e circunstâncias que me ajudaram, direta ou indiretamente, a realizar o que tenho feito”.

‘Ayrton Senna – o Musical’ vai sair do teatro para ganhar as telas de 70 cinemas do pais. É um projeto que filmou o espetáculo que está em cartaz no teatro Sergio Cardoso, em São Paulo, com 26 atores em cenas de dança, música e circo, para marcar o aniversário de sua morte pelo pais, em 1º de maio.

Assim como a coxinha do Tak Bar é um ícone da gastronomia local, a coxinha do pub Villa Dionísio, conquistou a mesma posição do setor, em Rio Preto. E dentro deste clima é que acontecerá o Vila Dionísio Festival nestes 20 e 21, no estacionamento do Iguatemi Shopping, em frente ao Deck da Figueira.

Além de muita música e cervejas artesanais de diversos rótulos, o Villa irá lançar 18 novos sabores exclusivos (sendo 3 com recheios doce), algo do tipo: bacalhau, camarão, cabotiã com carne seca, quatro queijos, marguerita, calabresa acebolada, pernil com barbecue, costela com biquinho e por aí vai. Para ouvir: Bruno Britto, Rock Page e Thiago Giacomelli Trio.

O Cine Votuporanga continua contando a história do Bispo Edir Macedo em 3 sessões diárias; Círculo de Fogo – A Revolta é exibido às 21h00 em cópia dublada. Para o dia 26, lançamento mundial do “Vingadores – Guerra Infinita”.

À esquerda, Valmir Dornelas, diretamente do Hotel Iberostar, na Praia do Forte em Salvador, formando trio com Luiz Henrique Guimarães (de branco) presidente nacional da Shell e José Maurilio Dolce, diretor do estado de São Paulo. “Uma Convenção da marca sobre e mudanças no setor, muito bom mesmo”, disse o empresário votuporanguense.

A noiva de sábado, Heloisa Homsi Zapparoli, com as sobrinhas Bia e Marina; Gustavo Gasparini, o noivo, com o irmão