Festival com  novos sabores de coxinha

Iguatemi Rio Preto e Vila Dionísio, nos dias 20 e 21,

Evento será no estacionamento do shopping, em frente ao Deck da Figueira, e contará com shows de rock e mais de 20 rótulos de cervejas especiais e artesanais

A coxinha do Vila Dionísio é um ícone da gastronomia rio-pretense, pelo qual muitos são “apaixonados”. Agora, imagine um festival reunindo 19 variações dessa delícia, dezenas de estilos de cervejas das melhores cervejarias e rock’n’roll. Parece sonho? Mas é realidade! O Vila Dionísio Festival vai acontecer no Shopping Center Iguatemi São José do Rio Preto, nos dias 20 e 21, no Deck da Figueira.

“Além da coxinha tradicional, de frango com catupiry, nós vamos lançar 15 novas coxinhas salgadas, inclusive algumas opções lacto-vegetarianas, e três coxinhas doces. A proposta é que o público aproveite para degustar nossa coxinha em novas versões, todas criadas e produzidas por nossa cozinha central”, destaca Alexandre Zanin, do Vila Dionísio, organizador do evento.

Com entrada gratuita, o evento começa às 18h e vai até às 22h, na sexta-feira, dia 20. Já no sábado, 21, o início é às 16h e o festival segue até às 22h. Confira a programação e os novos sabores de coxinha preparados exclusivamente para o festival.

Para comer:

– a tradicional coxinha de frango com Catupiry do Vila Dionísio

– lançamento de 15 novas coxinhas, nos sabores: bacalhau | camarão | cabotiã com carne seca | quatro queijos marguerita | calabresa acebolada | pernil com barbecue | carne | ricota com tomate seco | frango com curry | frango com bacon e cheddar | costela com biquinho brócolis com bacon | cream cheese com peito de peru | coxinha creme- lançamento de três novas coxinhas doces: Nutella com morango | doce de leite na massa de churros | Romeu & Julieta (queijo com goiabada)

– bolinhos do Vila Dionísio: bolinhos de milho, perolas de queijo, bolinhos de feijoada e bolinhos de linguiça caipira com queijo

Para beber:

– mais de 20 rótulos de chopes especiais e artesanais. Entre as cervejarias, VILA DIONÍSIO, VELVET, San Diego, SP-330, DAMA BIER, INVICTA, COLORADO e EVERBREW.

– ilha de drinks do Chico Barrigudo, com caipirinhas, Gin Tônica, Aperol Spritz e Moscow Mule.

Para ouvir:

– BRUNO BRITTO Acústico – sexta-feira, 19h às 22h

– ROCK PAGE – sábado, 17h às 20h

– THIAGO GIACOMELLI TRIO – sábado, 20h às 22h30