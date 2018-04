  Homem é morto por policiais da CAEP

A morte aconteceu durante troca de tiros entre ele e os policiais; O homem estava armado com uma pistola calibre 380

Um homem, de 27 anos, foi morto durante uma abordagem da CAEP, Companhia de Ações Especiais da Polícia Militar, no bairro Solidariedade, na noite e quarta-feira (11), em Rio Preto.

De acordo com o boletim de ocorrência, depois de uma denúncia anônima dizendo que um homem dirigia um carro roubado em Ipiguá, em alta velocidade por ruas dos bairros Santa Clara e Solidariedade, uma viatura da CAEP foi fazer a abordagem.

Ao solicitar parada, o homem acelerou o carro e fugiu. Houve perseguição e, ao entrar no bairro Solidariedade, o suspeito perdeu a direção do veículo e bateu. Em seguida, ele fugiu correndo a pé.

Na fuga, o homem entrou no quintal de uma casa. Os policiais entraram atrás do suspeito e foram surpreendidos com tiros. Houve troca de tiros e o homem foi atingido e morreu no local.

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, o homem estava armado com uma pistola calibre 380, com 11 munições intactas, que foi apreendida.

O dono do veículo foi identificado e reconheceu o carro, no entanto, ele não conseguiu reconhecer o homem, pois os bandidos que o roubaram estavam encapuzados.

Em nota, a Polícia Militar confirmou o fato e esclareceu que imediatamente os policiais solicitaram socorro, que foi prestado por uma equipe do Corpo de Bombeiros.

Ainda de acordo com a nota, o local foi preservado até o comparecimento da equipe da Polícia Técnico-científica, que realizou a perícia.

A arma, que foi apreendida, estava com a numeração raspada e o homem já tinha antecedentes criminais por roubo.

A PM também informou que foi instaurado, por parte da PM, um Inquérito Policial Militar e pela Polícia Civil inquérito Policial a fim de apurar convenientemente os fatos e que todas as circunstâncias da ocorrência serão devidamente apuradas por meio dos referidos inquéritos.