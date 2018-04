Prefeitura segue com a substituição de placas de ruas

Previsão é de que 2 mil novas placas sejam instaladas neste ano, abrangendo dois terços das vias urbanas do município

Quem passa pela região central de Votuporanga já deve ter notado algo de diferente nas ruas da cidade. Desde o ano passado, as placas de nomenclatura das vias públicas estão maiores e com letras mais visíveis. O novo modelo foi sugerido ao prefeito João Dado pela Secretaria de Trânsito, Transporte e Segurança e já está presente em mais de 70 ruas e avenidas do município.

Ao longo deste ano, a substituição das sinalizações seguirá gradativamente, chegando aos principais bairros da cidade. A Prefeitura já contratou uma empresa responsável pelo fornecimento dos materiais e a previsão é de que, até o fim de 2018, 2 mil novas placas sejam instaladas, abrangendo uma área estimada de 8 km², correspondente a dois terços das vias públicas contidas no perímetro urbano.

O novo modelo de sinalização é 44% maior que o anterior, com 10 cm a mais de comprimento e 6 cm a mais de altura, medindo 36×60 cm, contra os 30×50 cm do padrão antigo.

De acordo com o secretário municipal de Trânsito, Transporte e Segurança, Jair de Oliveira, além do tamanho, também houve mudanças no material das placas, que tem mais durabilidade e resistência, inclusive na coloração, permitindo uma maior economia aos cofres púbicos. “A placa comum dura em torno de dois anos em bom estado. Já o novo modelo pode durar mais de oito anos. A chapa é de aço, pintada com tinta especial e película de verniz. Os postes de fixação também estão sendo reformados e pintados na cor preta”, explica.

Além da nomenclatura das ruas e avenidas, as placas trazem ainda o CEP da via, a identificação do bairro e a numeração das residências localizadas naquele trecho.

Segundo o secretário, “essa sinalização mais clara facilita o cotidiano dos cidadãos, que passam a encontrar os endereços de maneira mais ágil, evitando possíveis paradas no trânsito, dentre outras ocorrências”.

As antigas sinalizações, presentes em grande parte das cidades brasileiras, começaram a ser substituídas em Votuporanga ainda em 2017, quando foram instaladas as primeiras 2 mil novas placas, contemplando uma área de 4 km², correspondente a aproximadamente um terço das vias públicas do perímetro urbano.

Para o prefeito João Dado, as mudanças são altamente benéficas, já que oferecem uma maior facilidade de visualização, tanto aos condutores quanto aos transeuntes. “Os novos tamanhos das placas são de grande ajuda, pois facilitam a identificação das vias. Além de ser mais confortável e prático aos motoristas, acreditamos que esse novo padrão de sinalização também agilize o tráfego de quem busca um endereço, podendo até evitar acidentes de trânsito”, destaca.