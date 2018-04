Saev Ambiental: Cerca de 100 Kits de redutores de vazão são distribuídos

Equipamento pode ser instalado em torneiras e chuveiros e ajuda a economizar até 45% do consumo total de água nas residências

A Saev Ambiental entregou 100 kits contendo redutores de vazão para munícipes que compareceram à Central de Atendimento, na sede da Superintendência. O equipamento pode ser instalado em torneiras e chuveiros e ajuda a economizar até 45% do consumo total de água nas residências.

A ação faz parte do conjunto de iniciativas de uma das diretivas do Programa Município Verde Azul, para Gestão das Águas e após um determinado período, a Saev irá recolher amostras para verificação da eficiência do produto.

Os redutores são pequenos anéis que diminuem a passagem de água na saída das torneiras de banheiros, cozinhas, tanques e chuveiros, sem prejudicar a pressão. O procedimento de instalação é bastante simples, não havendo, portanto, necessidade de contratar encanador ou outro profissional especializado. Eles também são comercializados em lojas de material de construção. Há variedade de tamanhos, dependendo da economia de água que o consumidor deseja alcançar.

“A adoção de dispositivos redutores de vazão pode economizar até 80% da água consumida em um chuveiro e cerca de 60% no caso de uma torneira”, destacou o superintendente adjunto da Autarquia, Marcelo Marin Zeitune.

A entrega dos kits é realizada todos os anos, em período que antecede a época de estiagem. “Esta é mais uma medida que visa conscientizar os moradores da cidade sobre o desperdício, incentivando o uso racional da água e consequentemente, gerando economia”, explicou Zeitune.