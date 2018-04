SOCIAL – Ops! doa leite para Santa Casa

Quantidade foi arrecadada de forma voluntária com a realização do Bar da Brahma; provedor agradeceu a iniciativa

A equipe da Ops! Produções e Eventos é muito parceira da Santa Casa de Votuporanga e sabe da necessidade do Hospital. Nesta quinta-feira (12/4), Neto Ferrari, Luiz Felipe Areliano e Sidnei Areliano doaram 74 litros de leite para a Instituição, beneficiando milhares de pacientes principalmente do Sistema Único de Saúde (SUS).

Neto explicou que a contribuição é oriunda da realização do Bar da Brahma, festa que ocorreu no último sábado (7/4). “Na entrega das camisetas, solicitamos a doação de leite. Era um gesto espontâneo, voltado para a solidariedade. Nosso evento tem nove anos e buscamos atrelar uma ação do bem com a festa”, disse.

O votuporanguense, professor Breno Schumaher, tomou posse nesta ultima terça-feira (10) como Reitor do Centro Universitário do Norte UniNorte e Laureate International Universities em Manaus (AM). A cerimonia aconteceu no Palácio Rio Negro no salão rio Solimões. Em sua página do Instagran, Breno desabafou: “Gratidão! Essa é a palavra que define o dia de hoje. Recebi lindas homenagens, pude relembrar um pouco de minha trajetória o que me faz ser tão grato por tudo que conquistei até aqui. Obrigado a todos meus amigos, familiares, acadêmicos que comemoraram comigo este dia tão especial”.

Mirtes Miceli Pignatari será entrevistada na Rádio 87,9, neste sábado (14), às 10h. Ela vai falar sobre as entidades que preside há 9 anos -Sociedade Beneficente Irmã Elvira e Creche Lar Mariana, esta ultima, que completou 60 anos no ultimo dia 6

