UNIFEV Alunos do curso de Medicina Veterinária da participam de aula prática sobre doenças parasitárias

Atividade foi conduzida pelo coordenador da graduação, Prof. Me. Ariangelo Geraldo Nunes da Fonseca, e pelo docente Prof. Dr. Ricardo Gomes

Os alunos do 5º período do curso de Medicina Veterinária da UNIFEV participaram, no último sábado (dia 7), de uma aula prática na fazenda Valfran.

A atividade, realizada pela disciplina de Doenças Parasitárias, foi conduzida pelo coordenador da graduação, Prof. Me. Ariangelo Geraldo Nunes da Fonseca, e pelo docente Prof. Dr. Ricardo Gomes.

De acordo com Fonseca, os alunos coletaram materiais que serão utilizados, posteriormente, para análises. “As aulas expositivas proporcionam ao universitário a oportunidade de visualizar, de maneira mais simples, tudo o que é discutido dentro da sala de aula. Sem dúvida, é um complemento essencial para o processo de profissionalização dos participantes”, explicou.