Unifev: Alunos do Ensino Médio participam de Concurso de Paródias

Os alunos da 1ª série do Ensino Médio do Colégio Unifev participaram de um Concurso de Paródias. A atividade valeu como uma das avaliações da disciplina de Língua Portuguesa, ministrada pelo Prof. Dr. Edson Roberto Bogas Garcia.

As turmas foram divididas em grupos. Cada equipe teve a missão de criar uma paródia, independente do estilo musical, seja ele o sertanejo, o pagode, o pop, o rock ou o axé. As letras abordaram conteúdos gramaticais, trabalhados em sala de aula.

O corpo de jurados, composto pelo professor de Geografia, Fernando Kleber Ribeiro Antunes, pela coordenadora do Ensino Médio, Adriana Naime Pontes Passoni, e pelo auxiliar administrativo Lucas Morilhas, avaliou as performances com base na criatividade e desenvoltura dos participantes.

De acordo com o professor responsável, a atividade teve o objetivo de aproximar os alunos do gênero textual paródia, em que se atribui uma versão diferente à letra da música original. “É uma estratégia muito eficaz de estimular o pensamento criativo, crítico e reflexivo acerca da sociedade atual, de forma bem humorada e divertida”, concluiu.