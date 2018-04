Vereador Emerson Pereira pede casas populares em Votuporanga

Emerson disse que estão previstas no plano de governo do prefeito João Dado mais de 2 mil casas e 500 loteamentos populares para a cidade

O vereador Emerson Pereira utilizou a tribuna da última sessão da Câmara (9/4) para cobrar por casas e loteamentos populares com valores acessíveis à toda população de Votuporanga.

Ele relatou que por diversas vezes munícipes cobraram por estes benefícios a preços baixos, em especial casas populares.

“Ocorre que as casas que estão sendo entregues são construídas por empresas particulares, com valores muito altos, sendo difícil para uma família que está desempregada, sem salário fixo, adquirir um imóvel deste. Se for casas populares, o único critério é fazer inscrição e passar por sorteio. Sendo contemplado, as prestações são mais acessíveis e baseada na declaração da família”, reforçou.

Emerson disse que estão previstas no plano de governo do prefeito João Dado mais de 2 mil casas e 500 loteamentos populares para Votuporanga.

“O tempo está se passando e querendo somar com a administração municipal, faço esta reivindicação, pois é um grande anseio da população que sonha em ter sua casa própria e sair do aluguel. Queremos continuar trabalhando em prol da população em parceria com o Poder Executivo”, contou.