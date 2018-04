Fernandópolis vai comemorar 79 anos com Festival de Balonismo

Atração, que será um dos maiores eventos aéreos da região, acontecerá nos dias 20, 21 e 22 de maio

O céu de Fernandópolis ficará bonito e com um colorido especial entre os dias 20 a 22 de maio com o Festival de Balonismo, no estádio Cláudio Rodante. A atração, promovida pela Prefeitura de Fernandópolis e Confederação Brasileira de Balonismo, será um dos eventos comemorativos de aniversário do município, que no dia 22 de maio celebra seus 79 anos.

Sagrando-se como um dos maiores eventos aéreos registrados na região Noroeste, o Festival de Balonismo, além da exposição dos balões e passeios, contará com competições e presença de pilotos e juízes de todo o Brasil.

O festival será aberto a visitações, com abertura oficial às 17h do dia 20. No dia 21, o evento terá início às 15h e a carreata Night Glow, que é uma das atrações mais esperadas, acontecerá às 19h. Já no dia 22, aniversário de Fernandópolis, os portões do estádio se abrirão pela manhã para o último dia de evento.

Como Funciona um Campeonato de Balonismo?

O objetivo das provas de campeonato de balonismo é atingir alvos previamente definidos, de acordo com as tarefas determinadas pela organização do campeonato, antes das provas há um encontro de pilotos e organizadores que se chama Briefing, e nessa reunião são apresentadas as tarefas da prova do dia, pois em um mesmo voo podem acontecer várias tarefas.

Os pilotos devem demonstrar todo o conhecimento e perícia, para executarem as provas, os pilotos necessitam de muita habilidade pois o balão não tem controle de direção então os pilotos devem procurar camadas de ar em altitudes diferentes para levá-los até a direção de seus alvos, isso exige conhecimento de meteorologia e condições favoráveis de tempo.

PROVAS

Caça à Raposa: Um balão chamado de raposa decola em voo livre e ganha uma vantagem de dez minutos, passado esse tempo o juiz autoriza a decolagem dos demais competidores, que devem segui-lo. O balão raposa faz o possível para dificultar a perseguição, o ganhador da prova é o balão perseguidor que pousar mais perto dele ou lançar sua marca mais próxima.

Fly In: Os balões decolam de uma distância de três quilômetros de distância fora da área do campeonato e buscam jogar suas marcas o mais próximo possível de um alvo delimitado, dentro do local determinado pelo juiz dentro do evento.

Cotovelo: Nesta tarefa, o balonista decola, escolhe um alvo, atinge-o com a marca e depois, desviando o rumo, voa para um segundo alvo e joga outra marca. Ganha mais pontos o balonista que, nessa mudança de rumo, fizer um ângulo menor.

Máxima Distância: Cada balonista só pode lançar sua marca após um determinado período de voo, quem lançar sua marca mais distante do local de decolagem, é o vencedor esta tarefa é escolhida em dias de ventos fortes.

Mínima Distância: Tarefa normalmente feita em dias de vento calmo, o piloto só pode lançar sua marca após determinado período de voo, vence que percorrer a menor distância.