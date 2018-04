Final do BBB18 terá Projota…

…, Maiara & Maraísa e Ferrugem

Eles prepararam dois números exclusivos e vão cantar juntos pela primeira vez

Está acabando, Brasil! Dá até uma dor no coração, mas ao mesmo tempo é hora de celebrar essa edição tão recheada de emoções!!

E vamos comemorar em grande estilo, claro: Projota, Maiara & Maraísa e Ferrugem, pela primeira vez juntos, no show da Grande Final do Big Brother Brasil. Um encontro que brinda a diversidade, com rap, sertanejo e samba no mesmo palco.

Ah, tem mais! Além dos próprios sucessos, eles prepararam dois números exclusivos e vão cantar juntos músicas ícones do pop brasileiro.

Fique ligado: faltam 4 dias para a grande Final do BBB18!