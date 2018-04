Queda de avião: Relatório indica falta de combustível como possível causa

Avião caiu no quintal de uma casa em São José do Rio Preto (SP), após decolar de aeroporto em Tangará da Serra (MT) (Foto: Arquivo Pessoal)

O Cenipa chegou ao reporte preliminar por meio de indícios buscados no local do acidente. Caso foi em outubro de 2017 e não há previsão para conclusão da investigação

Da Redação

Um relatório preliminar indica que a possível causa da queda do avião que matou três pessoas em Rio Preto (SP), em outubro de 2017, foi falta de combustível. A informação sobre o andamento da ocorrência está disponível no site do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa).

A assessoria de imprensa da Força Aérea Brasileira (FAB) informou que no reporte preliminar as informações são superficiais e coletadas a partir das evidências do acidente.

Reporte preliminar indica que possível causa da queda do avião que matou três pessoas em Rio Preto (SP) foi pane seca (Foto: Reprodução/Cenipa)

“A pane seca foi informada no reporte preliminar como uma tipificação. Foi a primeira evidência do acidente, mas isso pode mudar. Os reportes preliminares são divulgados apenas para dar transparência ao processo de investigação, mas não é conclusivo”, explica a assessoria.

Ainda segundo a FAB, o Cenipa chegou a este reporte através de indícios buscados no local do acidente, entrevistas com testemunhas da queda da aeronave e também análise da fuselagem do avião.

A investigação não tem previsão para ser finalizada porque depende da complexidade do acidente, segundo a FAB.

Em nota, a assessoria de imprensa da Força Aérea Brasileira disse que “o objetivo da investigação realizada pelo Cenipa é prevenir que novos acidentes com características semelhantes ocorram. A necessidade de descobrir todos os fatores contribuintes garante a liberdade de tempo para a investigação. A conclusão de qualquer investigação conduzida pelo Cenipa terá o menor prazo possível, dependendo sempre da complexidade do acidente.”

Avião foi retirado da casa onde caiu, em São José do Rio Preto (SP) (Foto: Gridânia Brais/TV TEM/Arquivo)

William Rayes, Allyson Lima e Caique Caciolato morreram na queda de um monomotor em Rio Preto (Foto: Arquivo Pessoal)

Nele estavam o piloto William Rayes Sakr, de 58 anos, o médico Allyson Lima Verciano, de 33, e o empresário Caique Caciolato, de 25. Os três morreram com o impacto da aeronave no solo.

O avião se chocou “de bico” no quintal da residência. Parte da asa ficou dentro da piscina da casa.

Técnicos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) retiraram o motor e algumas peças do monomotor no dia seguinte ao acidente para investigar o caso.