Volkswagen Tiguan Allspace 2019 traz até sete lugares e parte de R$ 124,9 mil

Sob importação do México, o novo Volkswagen Tiguan Allspace 2019 acaba de fazer a sua estreia no mercado brasileiro. Trata-se da segunda geração do crossover médio, que passa a ser ofertada por aqui em sua maior configuração disponível, que dispõe de espaço para sete pessoas a partir da versão intermediária. São três versões de acabamento, duas motorizações, duas transmissões e dois sistemas de tração, que já podem ser encomendadas e chegarão às revendas no fim de maio.

O novo Volkswagen Tiguan é o primeiro crossover da marca construído sob a plataforma MQB à venda no Brasil. Com isso, ele está maior. São 27,4 cm a mais no comprimento (4,7 m); 3 cm a mais na largura (1,84 m), 0,7 cm a menos na altura (1,66 m) e 18,5 cm a mais no entre-eixos (2,79 m). Já o porta-malas comporta 710 l na versão com cinco lugares ou 216 l com sete lugares, chegando a 686 litros com as duas fileiras erguidas ou 1.761 l somente com os dois bancos da frente.

Volkswagen Tiguan Allspace 250 TSI: R$ 124.900

Equipado com o motor 1.4 TSI flex de 150 cv e 25,5 kgfm, com câmbio DSG de seis marchas e dupla embreagem e tração dianteira. Oferece itens de série como seis airbags, controles de estabilidade e tração, assistente de partida em rampas, Isofix com top tether, faróis de neblina com cornering light, detector de fadiga, monitoramento da pressão dos pneus, sensores de estacionamento dianteiros e traseiro, sensor de chuva, retrovisor interno eletrocrômico, freio de estacionamento eletrônico com Auto hold, volante multifuncional com paddle shifts, sistema multimídia Discover Media com tela de oito polegadas, Android Auto, Apple CarPlay e navegador GPS; ar-condicionado digital Climatic de três zonas, racks de teto, rodas aro 17, entre outros. Opcional: teto solar elétrico por R$ 4 mil.

Volkswagen Tiguan Allspace Comfortline 250 TSI: R$ 149.990

Usa o mesmo motor do modelo de entrada. Agrega faróis em LED com luzes diurnas também em LED, detalhes cromados, rodas aro 18, bancos em couro, sete lugares, assentos dianteiros aquecíveis, banco do motorista e retrovisores externos com ajustes elétricos e três memorias de posição, painel de instrumentos com tela central colorida, mesas dobráveis traseiras tipo avião com porta-copos, câmera de ré e iluminação na região dos pés dos ocupantes da frente. Opcional: teto solar elétrico por R$ 4 mil.

Volkswagen Tiguan Allspace R-Line 350 TSI: R$ 179.990

Recebe o motor 2.0 TSI a gasolina do Golf GTI, com 220 cv e 35,7 kgfm, câmbio DSG de sete marchas e dupla embreagem e tração integral 4Motion. Traz também para-choques exclusivos, grade frontal em preto brilhante, entradas de ar maiores, rodas aro 19, faróis com assistente dinâmico, volante em couro perfurado com base achatada e logotipo R-Line, bancos em couro Vienna com o nome da versão nos encostos, soleiras e pedaleiras em aço inoxidável, iluminação nas laterais de porta, painel Active Info Display de 12,3 polegadas, chave presencial, tampa do porta-malas com acionamento eletrônico, Park Assist 3.0, controle de cruzeiro adaptativo, sistema de frenagem automática pós-colisão, bloqueio eletrônico do diferencial, proteção proativa dos ocupantes, seletor de perfil de condução, monitoramento frontal com frenagem de emergência, entre outros. Opcional: teto solar elétrico por R$ 4 mil.