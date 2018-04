Atletas locais são campeões na Regional de Ciclismo

Copa Regional de Ciclismo –

Integrantes da equipe da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer/Unifev, Viviane Hara, Arthur Guerzoni e Edson Pistilli conquistaram ouro na terceira etapa da competição

A equipe da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer/Unifev conquistou excelentes resultados na terceira etapa da Copa Regional de Ciclismo do Noroeste Paulista, que aconteceu em Birigui, no último domingo (15). Entre as mulheres, na categoria Elite, a grande campeã foi a votuporanguense Viviane Teiko Hara, com mais o terceiro lugar de Juliana Teodoro Morseli Pereira.

A equipe contou com outros campeões, o primeiro na categoria Master A, com Arthur Guerzoni Neto cruzando a linha de chegada em primeiro lugar, após um espetacular “sprint” na reta final. Na categoria Master B, foi a vez do veterano Edson Antônio Pistilli vencer mais uma etapa.

Na Elite, um belo trabalho de equipe assegurou a medalha de bronze para Liniker Padoan Godoy Vilches e mais um sexto lugar para Vinicius Igor de Oliveira, resultados que só foram possíveis graças à marcante participação de Rodrigo Caetano da Silva Junior e Marcos Albieri Maior.

Na categoria Sênior A, prata para Carlos Renan Zamboni Coelho, oitavo lugar para Pablo Darc Soares do Carmo, com a participação especial de Ederson Carlos Dias de Sousa, muito bem classificado na categoria Sênior B. Finalizando as conquistas da equipe, Luiz Felipe Barbosa da Silva cruzou a linha de chegada em sexto lugar na categoria Sub 30, com participação especial de Cleber da Rocha Veríssimo.